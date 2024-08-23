Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 23.08.2024 (обновлено: 10:06 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/zaes-1967939544.html
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 23.08.2024
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС действием автоматики отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная — 1", сообщили в Telegram-канале станции. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:24
2024-08-23T10:06
запорожская аэс
происшествия
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Запорожской АЭС действием автоматики отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная — 1", сообщили в Telegram-канале станции."Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская", — указали в пресс-службе.Там отметили, что не зафиксировали нарушений пределов и условий безопасности, персонал готов к реагированиюСейчас все блоки станции остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.На ЗАЭС добавили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился и находится на соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков уровне. Там подчеркнули, что он не превышает естественных фоновых природных значений.Как позднее уточнила в разговоре с РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, за случившееся ответственен киевский режим. "Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" была отключена украинской стороной. Повреждение на той стороне. Точные причины неизвестны", — сказала она.Экспертов МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
https://ria.ru/20240817/zaes-1966815285.html
https://ria.ru/20240818/feyki-1966952224.html
https://ria.ru/20240818/ekspert-1966841418.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, происшествия, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, Происшествия, Россия, Запорожская область
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Запорожской АЭС действием автоматики отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная — 1", сообщили в Telegram-канале станции.
"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская", — указали в пресс-службе.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки дрона на Запорожскую АЭС
17 августа, 21:10
Там отметили, что не зафиксировали нарушений пределов и условий безопасности, персонал готов к реагированию
Сейчас все блоки станции остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
На ЗАЭС добавили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился и находится на соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков уровне. Там подчеркнули, что он не превышает естественных фоновых природных значений.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Ульянов: в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС
18 августа, 23:47
Как позднее уточнила в разговоре с РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, за случившееся ответственен киевский режим.
«
"Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" была отключена украинской стороной. Повреждение на той стороне. Точные причины неизвестны", — сказала она.
Экспертов МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Эксперт сообщил об усилении охраны Курской АЭС
18 августа, 06:32
 
Запорожская АЭСПроисшествияРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала