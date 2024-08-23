https://ria.ru/20240823/zaes-1967939544.html
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 23.08.2024
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС действием автоматики отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная — 1", сообщили в Telegram-канале станции. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:24
2024-08-23T07:24
2024-08-23T10:06
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Запорожской АЭС действием автоматики отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная — 1", сообщили в Telegram-канале станции."Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская", — указали в пресс-службе.Там отметили, что не зафиксировали нарушений пределов и условий безопасности, персонал готов к реагированиюСейчас все блоки станции остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.На ЗАЭС добавили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился и находится на соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков уровне. Там подчеркнули, что он не превышает естественных фоновых природных значений.Как позднее уточнила в разговоре с РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, за случившееся ответственен киевский режим. "Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" была отключена украинской стороной. Повреждение на той стороне. Точные причины неизвестны", — сказала она.Экспертов МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
https://ria.ru/20240817/zaes-1966815285.html
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запорожская аэс, происшествия, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, Происшествия, Россия, Запорожская область
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1"
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
На Запорожской АЭС действием автоматики отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная — 1", сообщили в Telegram-канале
станции.
"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская", — указали в пресс-службе.
Там отметили, что не зафиксировали нарушений пределов и условий безопасности, персонал готов к реагированию
Сейчас все блоки станции остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
На ЗАЭС добавили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился и находится на соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков уровне. Там подчеркнули, что он не превышает естественных фоновых природных значений.
Как позднее уточнила в разговоре с РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, за случившееся ответственен киевский режим.
«
"Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" была отключена украинской стороной. Повреждение на той стороне. Точные причины неизвестны", — сказала она.
Экспертов МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
, рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная АЭС в Европе
— на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.