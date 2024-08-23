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В Исландии из-за извержения вулкана закрыли курорт - РИА Новости, 23.08.2024
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17:15 23.08.2024 (обновлено: 17:21 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/vulkan-1968103718.html
В Исландии из-за извержения вулкана закрыли курорт
В Исландии из-за извержения вулкана закрыли курорт - РИА Новости, 23.08.2024
В Исландии из-за извержения вулкана закрыли курорт
Популярный среди туристов геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии временно закрыли, люди были эвакуированы на фоне извержения вулкана Сундхнуку,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:15
2024-08-23T17:21
исландия
западная европа
в мире
вулкан
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Популярный среди туристов геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии временно закрыли, люди были эвакуированы на фоне извержения вулкана Сундхнуку, сообщается на сайте курорта. Ранее телерадиокомпания RUV со ссылкой на представителя пожарной службы Гриндавика Эйнара Свена Йонссона сообщила, что извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии вечером в четверг неподалеку от города Гриндавик, была объявлена эвакуация близлежащего района. "В связи с извержением вулкана, которое началось в (кратере - ред.) Сундхнуксгигар 22 августа, мы приняли меры предосторожности по эвакуации и временному закрытию всех наших рабочих блоков. "Голубая лагуна" будет закрыта сегодня, в пятницу 23 августа, после чего ситуация будет повторно оценена", - говорится в релизе, опубликованном на сайте курорта. В ноябре прошлого года геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии временно закрывали из-за серии землетрясений в регионе. Курорт приостанавливал свою работу почти на месяц. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
https://ria.ru/20240823/islandiya-1967921285.html
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исландия, западная европа, в мире, вулкан
Исландия, Западная Европа, В мире, Вулкан
В Исландии из-за извержения вулкана закрыли курорт

Курорт "Голубая лагуна" в Исландии временно закрыли из-за извержения вулкана

© AP Photo / Marco di MarcoУказатель курорта "Голубая лагуна" на дороге в районе извержения вулкана в Гриндавике
Указатель курорта Голубая лагуна на дороге в районе извержения вулкана в Гриндавике - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Marco di Marco
Указатель курорта "Голубая лагуна" на дороге в районе извержения вулкана в Гриндавике
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Популярный среди туристов геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии временно закрыли, люди были эвакуированы на фоне извержения вулкана Сундхнуку, сообщается на сайте курорта.
Ранее телерадиокомпания RUV со ссылкой на представителя пожарной службы Гриндавика Эйнара Свена Йонссона сообщила, что извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии вечером в четверг неподалеку от города Гриндавик, была объявлена эвакуация близлежащего района.
«
"В связи с извержением вулкана, которое началось в (кратере - ред.) Сундхнуксгигар 22 августа, мы приняли меры предосторожности по эвакуации и временному закрытию всех наших рабочих блоков. "Голубая лагуна" будет закрыта сегодня, в пятницу 23 августа, после чего ситуация будет повторно оценена", - говорится в релизе, опубликованном на сайте курорта.
В ноябре прошлого года геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии временно закрывали из-за серии землетрясений в регионе. Курорт приостанавливал свою работу почти на месяц.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Извержение вулкана Сундхнукур неподалёку от исландского Гриндавика - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Исландии началось извержение вулкана
Вчера, 01:01
 
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