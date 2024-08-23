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ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной

ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной - РИА Новости, 24.08.2024

ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной

ВСУ совершили неудачную попытку с помощью дрона "Баба Яга" прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной в ЛНР, сообщил депутат Народного Совета... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-23T23:00

2024-08-23T23:00

2024-08-24T01:46

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. ВСУ совершили неудачную попытку с помощью дрона "Баба Яга" прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной в ЛНР, сообщил депутат Народного Совета республики Юрий Юров. "Сегодня в Кременной вражеская "Баба яга" пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра (совпадает с мск - ред.). Попытка неудачная", - написал он в своем Telegram-канале. Юров отметил, что "трофей" находится под охраной. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

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в мире, кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины