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ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 23.08.2024 (обновлено: 01:46 24.08.2024)
https://ria.ru/20240823/vsu-1968174802.html
ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной
ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной - РИА Новости, 24.08.2024
ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной
ВСУ совершили неудачную попытку с помощью дрона "Баба Яга" прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной в ЛНР, сообщил депутат Народного Совета... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T23:00
2024-08-24T01:46
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. ВСУ совершили неудачную попытку с помощью дрона "Баба Яга" прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной в ЛНР, сообщил депутат Народного Совета республики Юрий Юров. "Сегодня в Кременной вражеская "Баба яга" пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра (совпадает с мск - ред.). Попытка неудачная", - написал он в своем Telegram-канале. Юров отметил, что "трофей" находится под охраной. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20240823/reddit-1968171653.html
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в мире, кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной

ВСУ попытались прикрепить флаг Украины на телевышку в Кременной в ЛНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. ВСУ совершили неудачную попытку с помощью дрона "Баба Яга" прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной в ЛНР, сообщил депутат Народного Совета республики Юрий Юров.
«
"Сегодня в Кременной вражеская "Баба яга" пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра (совпадает с мск - ред.). Попытка неудачная", - написал он в своем Telegram-канале.
Юров отметил, что "трофей" находится под охраной.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ
Вчера, 22:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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