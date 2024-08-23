Смирнов рассказал, как ВСУ расстреливали дороги в Курской области
Смирнов: ВСУ расстреливали дороги в Курской области, осложняя эвакуацию
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ВСУ в первые часы террористического нападения в Курской области расстреливали дороги, что не позволяло местным властям использовать большие автобусы для эвакуации жителей, так как это могло привести к большому числу жертв, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«
"Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию… невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу, поэтому эвакуировались, скажем так, на частном транспорте, на том транспорте, который туда дали от нашего ДНД (добровольная народная дружина – ред.), на машинах администрации, в пешем порядке, во избежание каких-то больших жертв", - сказал Смирнов в интервью Марине Ким для телеканала "Соловьев Live".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.