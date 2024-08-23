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ПВО отразила атаку ВСУ на Шебекино - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/vsu-1968161903.html
ПВО отразила атаку ВСУ на Шебекино
ПВО отразила атаку ВСУ на Шебекино - РИА Новости, 23.08.2024
ПВО отразила атаку ВСУ на Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что шесть населённых пунктов региона подверглись атакам ВСУ, в городе Шебекино... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:51
2024-08-23T20:51
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что шесть населённых пунктов региона подверглись атакам ВСУ, в городе Шебекино средства ПВО отразили воздушную атаку. "Атакам ВСУ подверглись 6 населённых пунктов нашей области. По предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в селе Ржевка в результате повторного обстрела в одном частном доме повреждена стена, ещё в двух — выбиты окна. После обстрела села Муром разрушена пристройка к частному дому. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в городе Шебекино пробита кровля одного частного дома", - написал Гладков. По словам губернатора, после очередной атаки дронов на село Байцуры Борисовского района загорелось здание социального объекта — возгорание оперативно ликвидировано с помощью выданного ранее огнетушителя. В результате детонации ещё двух дронов повреждены кровли 2 двухквартирных домов. "В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения... В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены два легковых автомобиля", - добавил глава региона.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ПВО отразила атаку ВСУ на Шебекино

Гладков: ВСУ атаковали шесть населенных пунктов, ПВО отразила атаку на Шебекино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что шесть населённых пунктов региона подверглись атакам ВСУ, в городе Шебекино средства ПВО отразили воздушную атаку.
"Атакам ВСУ подверглись 6 населённых пунктов нашей области. По предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в селе Ржевка в результате повторного обстрела в одном частном доме повреждена стена, ещё в двух — выбиты окна. После обстрела села Муром разрушена пристройка к частному дому. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в городе Шебекино пробита кровля одного частного дома", - написал Гладков.
По словам губернатора, после очередной атаки дронов на село Байцуры Борисовского района загорелось здание социального объекта — возгорание оперативно ликвидировано с помощью выданного ранее огнетушителя. В результате детонации ещё двух дронов повреждены кровли 2 двухквартирных домов.
"В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения... В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены два легковых автомобиля", - добавил глава региона.
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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