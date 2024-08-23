https://ria.ru/20240823/vsu-1968161903.html

ПВО отразила атаку ВСУ на Шебекино

ПВО отразила атаку ВСУ на Шебекино - РИА Новости, 23.08.2024

ПВО отразила атаку ВСУ на Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что шесть населённых пунктов региона подверглись атакам ВСУ, в городе Шебекино... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:51

2024-08-23T20:51

2024-08-23T20:51

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что шесть населённых пунктов региона подверглись атакам ВСУ, в городе Шебекино средства ПВО отразили воздушную атаку. "Атакам ВСУ подверглись 6 населённых пунктов нашей области. По предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в селе Ржевка в результате повторного обстрела в одном частном доме повреждена стена, ещё в двух — выбиты окна. После обстрела села Муром разрушена пристройка к частному дому. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в городе Шебекино пробита кровля одного частного дома", - написал Гладков. По словам губернатора, после очередной атаки дронов на село Байцуры Борисовского района загорелось здание социального объекта — возгорание оперативно ликвидировано с помощью выданного ранее огнетушителя. В результате детонации ещё двух дронов повреждены кровли 2 двухквартирных домов. "В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения... В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены два легковых автомобиля", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240823/obstrel-1967986347.html

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия