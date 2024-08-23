ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными снарядами, заявил Рогов
Рогов: ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Украинские боевики усилили удары по мирным городам и районам Запорожской области кассетными боеприпасами", - сказал он.
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По словам Рогова, под последний обстрел кассетными боеприпасами попала береговая линия на левобережье Днепра от Энергодара до села Ивановка.
Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, повреждено водозаборное оборудование.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.