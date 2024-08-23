https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html

ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными снарядами, заявил Рогов

ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными снарядами, заявил Рогов - РИА Новости, 23.08.2024

ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными снарядами, заявил Рогов

Украинские войска усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:37

2024-08-23T17:37

2024-08-23T17:37

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

владимир рогов

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики усилили удары по мирным городам и районам Запорожской области кассетными боеприпасами", - сказал он. По словам Рогова, под последний обстрел кассетными боеприпасами попала береговая линия на левобережье Днепра от Энергодара до села Ивановка. Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, повреждено водозаборное оборудование. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html

https://ria.ru/20240823/provokatsiya-1968098719.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город), владимир рогов, евгений балицкий