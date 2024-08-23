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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Токмаке пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Токмаке пострадала женщина - РИА Новости, 23.08.2024
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Токмаке пострадала женщина
БПЛА украинских войск атаковал гражданский автомобиль в районе города Токмак в Запорожской области, пострадала женщина, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:16
2024-08-23T17:16
2024-08-23T17:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
токмак
происшествия
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Мелитополь, 23 авг - РИА Новости. БПЛА украинских войск атаковал гражданский автомобиль в районе города Токмак в Запорожской области, пострадала женщина, сообщили журналистам в оперативных службах. "Сегодня в Токмакском районе террористической атакой ВСУ был поврежден гражданский автомобиль, за рулем которого находилась 52-летняя Ирина... получившая множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении. Как уточнили в оперативных службах, украинский дрон атаковал автомобиль, когда он ехал по трассе. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, токмак, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Токмак, Происшествия
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Токмаке пострадала женщина
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области, пострадала женщина