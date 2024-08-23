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ВСУ повредили соцобъект и частные дома в Белгородской области
ВСУ повредили соцобъект и частные дома в Белгородской области - РИА Новости, 23.08.2024
ВСУ повредили соцобъект и частные дома в Белгородской области
Социальный объект, пять частных домов и автомобиль повреждены в Белгородской области в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:18
2024-08-23T13:18
2024-08-23T13:18
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Социальный объект, пять частных домов и автомобиль повреждены в Белгородской области в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с БПЛА полностью уничтожен легковой автомобиль. Повреждены окна и фасад частного дома. В селе Байцуры Борисовского района в результате детонации дрона пробита кровля социального объекта", - написал Гладков. Он добавил, что в результате атак ещё двух дронов осколками посечены кровли трёх частных домовладений, также загорелась кровля одного частного дома. Пожарные расчёты приступили к тушению. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили соцобъект и частные дома в Белгородской области
Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА поврежден соцобъект и пять домов