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Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом латают дыры в обороне ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
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06:21 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/vsu-1967935764.html
Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом латают дыры в обороне ВСУ
Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом латают дыры в обороне ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом латают дыры в обороне ВСУ
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что не исключает вероятность, что наемники в Харьковской области... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:21
2024-08-23T06:21
в мире
харьков
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что не исключает вероятность, что наемники в Харьковской области "прикрывают дыры в обороне", возникшие из-за переброски сил ВСУ на курское направление. По его словам, из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление. "Не исключено, что с подразделениями наемников они поступили также, и мы видим очередную группу так называемого подкрепления, необходимую для перекрытия возникших дыр в обороне", — сказал он. Ранее житель подконтрольной ВСУ территории Харьковской области сообщил РИА Новости, что в регион прибыли группы англоязычных наемников, произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ.
https://ria.ru/20240823/naemniki-1967934370.html
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в мире, харьков, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом латают дыры в обороне ВСУ

Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом прикрывают дыры в обороне ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что не исключает вероятность, что наемники в Харьковской области "прикрывают дыры в обороне", возникшие из-за переброски сил ВСУ на курское направление.
По его словам, из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление. "Не исключено, что с подразделениями наемников они поступили также, и мы видим очередную группу так называемого подкрепления, необходимую для перекрытия возникших дыр в обороне", — сказал он.
Ранее житель подконтрольной ВСУ территории Харьковской области сообщил РИА Новости, что в регион прибыли группы англоязычных наемников, произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ.
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В миреХарьковВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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