https://ria.ru/20240823/vsu-1967935764.html

Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом латают дыры в обороне ВСУ

Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом латают дыры в обороне ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

Ганчев не исключил, что наемники под Харьковом латают дыры в обороне ВСУ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что не исключает вероятность, что наемники в Харьковской области... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:21

2024-08-23T06:21

2024-08-23T06:21

в мире

харьков

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что не исключает вероятность, что наемники в Харьковской области "прикрывают дыры в обороне", возникшие из-за переброски сил ВСУ на курское направление. По его словам, из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление. "Не исключено, что с подразделениями наемников они поступили также, и мы видим очередную группу так называемого подкрепления, необходимую для перекрытия возникших дыр в обороне", — сказал он. Ранее житель подконтрольной ВСУ территории Харьковской области сообщил РИА Новости, что в регион прибыли группы англоязычных наемников, произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ.

https://ria.ru/20240823/naemniki-1967934370.html

харьков

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в мире, харьков, виталий ганчев, вооруженные силы украины