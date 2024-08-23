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"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/vsu-1967927084.html
"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области
"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области
ВСУ испытывают серьезную нехватку топлива в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T03:19
2024-08-23T03:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
скотт риттер
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ испытывают серьезную нехватку топлива в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику", — рассказал эксперт.Он добавил, что ВКС России сыграли решающую роль в создании логистических проблем Украине, уничтожив базы материально-технического снабжения и перерезав линии связи с четырьмя развернутыми подразделениями.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
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курская область, россия, украина, скотт риттер, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Скотт Риттер, В мире
"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области

Риттер: ВСУ в Курской области скованы из-за нехватки топлива после ударов ВКС РФ

© Минобороны РоссииУничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ испытывают серьезную нехватку топлива в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику", — рассказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
01:44
Он добавил, что ВКС России сыграли решающую роль в создании логистических проблем Украине, уничтожив базы материально-технического снабжения и перерезав линии связи с четырьмя развернутыми подразделениями.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
Украинский пленный об отвлекающем маневре в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаСкотт РиттерВ мире
 
 
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