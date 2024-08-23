https://ria.ru/20240823/vsu-1967927084.html
"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области
"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области
ВСУ испытывают серьезную нехватку топлива в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T03:19
2024-08-23T03:19
2024-08-23T03:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
скотт риттер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964642281_0:1:1400:789_1920x0_80_0_0_cd9f0d3ebf4c08e260e6e401764197b4.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ испытывают серьезную нехватку топлива в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику", — рассказал эксперт.Он добавил, что ВКС России сыграли решающую роль в создании логистических проблем Украине, уничтожив базы материально-технического снабжения и перерезав линии связи с четырьмя развернутыми подразделениями.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964642281_174:0:1227:790_1920x0_80_0_0_254d207f6fa92ffd4a5e22685dd6fbca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, украина, скотт риттер, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Скотт Риттер, В мире
"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области
Риттер: ВСУ в Курской области скованы из-за нехватки топлива после ударов ВКС РФ
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
ВСУ испытывают серьезную нехватку топлива в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику", — рассказал эксперт.
Он добавил, что ВКС России сыграли решающую роль в создании логистических проблем Украине, уничтожив базы материально-технического снабжения и перерезав линии связи с четырьмя развернутыми подразделениями.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.