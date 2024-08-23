https://ria.ru/20240823/vsu-1967927084.html

"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области

"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

"Все побросали". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Курской области

ВСУ испытывают серьезную нехватку топлива в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T03:19

2024-08-23T03:19

2024-08-23T03:19

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скотт риттер

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ испытывают серьезную нехватку топлива в Курской области, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику", — рассказал эксперт.Он добавил, что ВКС России сыграли решающую роль в создании логистических проблем Украине, уничтожив базы материально-технического снабжения и перерезав линии связи с четырьмя развернутыми подразделениями.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html

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курская область, россия, украина, скотт риттер, в мире