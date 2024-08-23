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В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ
В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ
Вооруженные силы Украины вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T03:07
2024-08-23T03:07
2024-08-23T03:07
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харьковская область
курская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление", - сказал он. Ранее Ганчев сообщал, что за последний месяц в Харьковской области появилось много наемников, в частности жители слышат французскую речь.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html
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В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ
Ганчев: ВСУ вынуждены оголять разные участки фронта в Харьковской области