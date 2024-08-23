https://ria.ru/20240823/vsu-1967926567.html

В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ

В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ

Вооруженные силы Украины вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T03:07

2024-08-23T03:07

2024-08-23T03:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

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виталий ганчев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление", - сказал он. Ранее Ганчев сообщал, что за последний месяц в Харьковской области появилось много наемников, в частности жители слышат французскую речь.

https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html

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