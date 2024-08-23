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В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/vsu-1967926567.html
В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ
В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ
Вооруженные силы Украины вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T03:07
2024-08-23T03:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
курская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление", - сказал он. Ранее Ганчев сообщал, что за последний месяц в Харьковской области появилось много наемников, в частности жители слышат французскую речь.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html
харьковская область
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харьковская область, курская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Курская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
В Харьковской области рассказали о ситуации на фронте у ВСУ

Ганчев: ВСУ вынуждены оголять разные участки фронта в Харьковской области

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление", - сказал он.
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Вчера, 22:24
Ранее Ганчев сообщал, что за последний месяц в Харьковской области появилось много наемников, в частности жители слышат французскую речь.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьКурская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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