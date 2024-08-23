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В РПЦ рассказали, когда волонтеры начнут восстанавливать дома под Курском - РИА Новости, 23.08.2024
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Религия
 
15:50 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/volontery-1968071984.html
В РПЦ рассказали, когда волонтеры начнут восстанавливать дома под Курском
В РПЦ рассказали, когда волонтеры начнут восстанавливать дома под Курском - РИА Новости, 23.08.2024
В РПЦ рассказали, когда волонтеры начнут восстанавливать дома под Курском
Волонтеры-ремонтники Русской православной церкви будут направлены в Курскую область для восстановления жилых частных домов, как только это позволят условия,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:50
2024-08-23T15:50
религия
курская область
россия
курск
владимир путин
василий рулинский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Волонтеры-ремонтники Русской православной церкви будут направлены в Курскую область для восстановления жилых частных домов, как только это позволят условия, сказал пресс-секретарь синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. "Проект волонтеров-ремонтников реализуется в Мариуполе. И, конечно, этот опыт может быть востребован и в Курской области после того, как закончатся боевые действия. Как только ситуация будет позволять в плане безопасности наших волонтеров, мы тоже планируем предложить волонтерам отправиться в те населенные пункты, где необходимо восстанавливать частные дома нуждающихся – инвалидов, пожилых людей, – и помочь им", – рассказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, россия, курск, владимир путин, василий рулинский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, вооруженные силы украины
Религия, Курская область, Россия, Курск, Владимир Путин, Василий Рулинский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины
В РПЦ рассказали, когда волонтеры начнут восстанавливать дома под Курском

РПЦ направит в Курскую область ремонтников для восстановления частных домов

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Волонтеры-ремонтники Русской православной церкви будут направлены в Курскую область для восстановления жилых частных домов, как только это позволят условия, сказал пресс-секретарь синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
«
"Проект волонтеров-ремонтников реализуется в Мариуполе. И, конечно, этот опыт может быть востребован и в Курской области после того, как закончатся боевые действия. Как только ситуация будет позволять в плане безопасности наших волонтеров, мы тоже планируем предложить волонтерам отправиться в те населенные пункты, где необходимо восстанавливать частные дома нуждающихся – инвалидов, пожилых людей, – и помочь им", – рассказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 19:32
Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РелигияКурская областьРоссияКурскВладимир ПутинВасилий РулинскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВооруженные силы Украины
 
 
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