Рейтинг@Mail.ru
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 23.08.2024 (обновлено: 16:15 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/voennye-1968074034.html
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу - РИА Новости, 23.08.2024
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
Румынские военные во время учений в Польше артиллерийским огнем повредили жилые дома и школу, сообщил журналистам бурмистр населенного пункта Бяла-Писка... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:04
2024-08-23T16:15
в мире
польша
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968080615_0:175:2592:1633_1920x0_80_0_0_52be1dd7e9e0a5744162b6519d8b1249.jpg
ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Румынские военные во время учений в Польше артиллерийским огнем повредили жилые дома и школу, сообщил журналистам бурмистр населенного пункта Бяла-Писка Францишек Романкевич. Ранее Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что минувшей ночью во время стрельб на полигоне Ожиш румынские солдаты повредили дом, расположенный недалеко от стрельбища. "Один снаряд попал в окно квартиры, где спал жилец. Снаряд разбил стекло, вонзился в стену. Спящий сильно испугался, ему была оказана медицинская помощь. Но он уже в порядке", - сказал бурмистр. Он уточнил, что в квартире требуется заменить окно и отремонтировать стену. По его словам, на территорию населенного пункта упал не один снаряд, а несколько. "Я думаю, что этих снарядов было семь или больше", - сказал Романкевич. Он добавил, что несколько снарядов вонзились в фасады жилых домов, находящихся на расстоянии примерно четырех километров от полигона. Также они упали на школьную территорию, детскую площадку, повредили ворота в магазин. "Люди, живущие в Бялой-Писке, привыкли к звукам стрельбы, к тому, что на полигоне почти постоянно проходят учения. Но до сих пор никогда не было таких инцидентов", - заключил Романкевич.
https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944560828.html
https://ria.ru/20240513/vintovka-1945738531.html
https://ria.ru/20240422/gibel-1941645839.html
польша
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968080615_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_f70a947e461714ec52bf927f7694f74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, румыния
В мире, Польша, Румыния
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу

Бурмистр: румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу

CC BY-SA 4.0 / PanSG / iała Piska (cropped)Бяла-Писка
Бяла-Писка - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
CC BY-SA 4.0 / PanSG / iała Piska (cropped)
Бяла-Писка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Румынские военные во время учений в Польше артиллерийским огнем повредили жилые дома и школу, сообщил журналистам бурмистр населенного пункта Бяла-Писка Францишек Романкевич.
Ранее Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что минувшей ночью во время стрельб на полигоне Ожиш румынские солдаты повредили дом, расположенный недалеко от стрельбища.
Военнослужащий армии США во время прыжка с парашютом на учениях НАТО Swift Response в Скиллингариде, Швеция - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
На учениях НАТО пострадали более десятка солдат
8 мая, 02:50
"Один снаряд попал в окно квартиры, где спал жилец. Снаряд разбил стекло, вонзился в стену. Спящий сильно испугался, ему была оказана медицинская помощь. Но он уже в порядке", - сказал бурмистр.
Он уточнил, что в квартире требуется заменить окно и отремонтировать стену.
По его словам, на территорию населенного пункта упал не один снаряд, а несколько.
"Я думаю, что этих снарядов было семь или больше", - сказал Романкевич.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Польские военные потеряли снайперскую винтовку
13 мая, 22:08
Он добавил, что несколько снарядов вонзились в фасады жилых домов, находящихся на расстоянии примерно четырех километров от полигона. Также они упали на школьную территорию, детскую площадку, повредили ворота в магазин.
"Люди, живущие в Бялой-Писке, привыкли к звукам стрельбы, к тому, что на полигоне почти постоянно проходят учения. Но до сих пор никогда не было таких инцидентов", - заключил Романкевич.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
22 апреля, 22:47
 
В миреПольшаРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала