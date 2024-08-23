https://ria.ru/20240823/voennye-1968074034.html

Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу

Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу - РИА Новости, 23.08.2024

Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу

Румынские военные во время учений в Польше артиллерийским огнем повредили жилые дома и школу, сообщил журналистам бурмистр населенного пункта Бяла-Писка... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:04

2024-08-23T16:04

2024-08-23T16:15

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ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Румынские военные во время учений в Польше артиллерийским огнем повредили жилые дома и школу, сообщил журналистам бурмистр населенного пункта Бяла-Писка Францишек Романкевич. Ранее Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что минувшей ночью во время стрельб на полигоне Ожиш румынские солдаты повредили дом, расположенный недалеко от стрельбища. "Один снаряд попал в окно квартиры, где спал жилец. Снаряд разбил стекло, вонзился в стену. Спящий сильно испугался, ему была оказана медицинская помощь. Но он уже в порядке", - сказал бурмистр. Он уточнил, что в квартире требуется заменить окно и отремонтировать стену. По его словам, на территорию населенного пункта упал не один снаряд, а несколько. "Я думаю, что этих снарядов было семь или больше", - сказал Романкевич. Он добавил, что несколько снарядов вонзились в фасады жилых домов, находящихся на расстоянии примерно четырех километров от полигона. Также они упали на школьную территорию, детскую площадку, повредили ворота в магазин. "Люди, живущие в Бялой-Писке, привыкли к звукам стрельбы, к тому, что на полигоне почти постоянно проходят учения. Но до сих пор никогда не было таких инцидентов", - заключил Романкевич.

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944560828.html

https://ria.ru/20240513/vintovka-1945738531.html

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в мире, польша, румыния