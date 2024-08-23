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В Тюмени водитель маршрутки силой выгнал школьника, не оплатившего проезд
В Тюмени водитель маршрутки силой выгнал школьника, не оплатившего проезд - РИА Новости, 23.08.2024
В Тюмени водитель маршрутки силой выгнал школьника, не оплатившего проезд
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как водитель маршрутки в Тюмени силой выгнал школьника, не оплатившего... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:46
2024-08-23T23:46
2024-08-23T23:46
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 23 авг – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как водитель маршрутки в Тюмени силой выгнал школьника, не оплатившего проезд из-за сломанного терминала, сообщает пресс-служба Следственного комитета. "Председатель СК России дал поручение возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении ребенка водителем автобуса в Тюменской области… и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ведомства, информация о том, что в Тюмени мигрант - водитель маршрутки, применяя физическую силу, выгнал из транспорта школьника, не сумевшего оплатить проезд из-за неработающего терминала, опубликована в интернете. В региональном СК по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20231113/delo-1909256087.html
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени водитель маршрутки силой выгнал школьника, не оплатившего проезд
Бастрыкин поручил завести дело из-за водителя, выгнавшего школьника из автобуса