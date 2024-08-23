В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ
Захарова: тысячи граждан стран НАТО хотят жить в России ради сохранения семьи
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Граждане некоторых стран НАТО, в частности из Западной Европы, "тысячами" обращаются к России за видами на жительство или визами в целях сохранения семьи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде".
Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ российского президента Владимира Путина, согласно которому иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком.
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"По некоторым странам — тысячи. Западная Европа, некоторые страны — тысячи людей. Кто-то боится, кто-то просто приходит получить консультацию, кто-то приходит семьями и говорит: "Мы не уйдем. Делайте что хотите", — сказала Захарова, отвечая на уточняющий вопрос о том, как много граждан стран европейских государств и стран Североатлантического альянса приходят в российские дипмиссии, чтобы получить вид на жительство или визы для сохранения семьи.
Она уточнила, что речь идет не о находящихся под санкциями гражданах, а об обычных людях, гражданах своих стран, у которых есть дети, которых они "хотят спасти" от "переиначивания и перешивания половых органов".
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