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В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ - РИА Новости, 23.08.2024
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02:02 23.08.2024 (обновлено: 11:19 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/vnzh-1967924285.html
В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ
В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ - РИА Новости, 23.08.2024
В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ
Граждане некоторых стран НАТО, в частности из Западной Европы, "тысячами" обращаются к России за видами на жительство или визами в целях сохранения семьи,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T02:02
2024-08-23T11:19
россия
западная европа
мария захарова
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Граждане некоторых стран НАТО, в частности из Западной Европы, "тысячами" обращаются к России за видами на жительство или визами в целях сохранения семьи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде". Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ российского президента Владимира Путина, согласно которому иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком. "По некоторым странам — тысячи. Западная Европа, некоторые страны — тысячи людей. Кто-то боится, кто-то просто приходит получить консультацию, кто-то приходит семьями и говорит: "Мы не уйдем. Делайте что хотите", — сказала Захарова, отвечая на уточняющий вопрос о том, как много граждан стран европейских государств и стран Североатлантического альянса приходят в российские дипмиссии, чтобы получить вид на жительство или визы для сохранения семьи. Она уточнила, что речь идет не о находящихся под санкциями гражданах, а об обычных людях, гражданах своих стран, у которых есть дети, которых они "хотят спасти" от "переиначивания и перешивания половых органов".
https://ria.ru/20240808/putin-1965023341.html
https://ria.ru/20240820/rossiya-1967225190.html
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россия, западная европа, мария захарова, владимир путин, нато, в мире
Россия, Западная Европа, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, В мире
В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ

Захарова: тысячи граждан стран НАТО хотят жить в России ради сохранения семьи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Граждане некоторых стран НАТО, в частности из Западной Европы, "тысячами" обращаются к России за видами на жительство или визами в целях сохранения семьи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде".
Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ российского президента Владимира Путина, согласно которому иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком.
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"По некоторым странам — тысячи. Западная Европа, некоторые страны — тысячи людей. Кто-то боится, кто-то просто приходит получить консультацию, кто-то приходит семьями и говорит: "Мы не уйдем. Делайте что хотите", — сказала Захарова, отвечая на уточняющий вопрос о том, как много граждан стран европейских государств и стран Североатлантического альянса приходят в российские дипмиссии, чтобы получить вид на жительство или визы для сохранения семьи.
Она уточнила, что речь идет не о находящихся под санкциями гражданах, а об обычных людях, гражданах своих стран, у которых есть дети, которых они "хотят спасти" от "переиначивания и перешивания половых органов".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Россия забирает всех
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РоссияЗападная ЕвропаМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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