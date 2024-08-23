https://ria.ru/20240823/venesuela-1968164241.html
Экс-кандидата в президенты Венесуэлы Гонсалеса вызвали в генпрокуратуру
Экс-кандидата в президенты Венесуэлы Гонсалеса вызвали в генпрокуратуру - РИА Новости, 23.08.2024
Экс-кандидата в президенты Венесуэлы Гонсалеса вызвали в генпрокуратуру
Генпрокуратура Венесуэлы вызвала на допрос оппозиционного экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса из-за публикации результатов выборов, сообщил генпрокурор РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:08
2024-08-23T21:08
2024-08-23T21:08
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КАРАКАС, 23 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы вызвала на допрос оппозиционного экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса из-за публикации результатов выборов, сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб. Речь идет об уголовном расследовании публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов. "Хочу сообщить, что в ближайшие часы гражданин Эдмундо Гонсалес будет допрошен генпрокуратурой на фоне расследования, чтобы он дал показания", - сказал генпрокурор. Кроме того, Гонсалес должен будет ответить на вопрос об ответственности за протесты, произошедшие после выборов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более двух тысяч человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы .
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ
Экс-кандидата в президенты Венесуэлы Гонсалеса вызвали в генпрокуратуру
Генпрокурор Венесуэлы вызвал на допрос оппозиционного экс-кандидата в президенты
КАРАКАС, 23 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы вызвала на допрос оппозиционного экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса из-за публикации результатов выборов, сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб.
Речь идет об уголовном расследовании публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов.
"Хочу сообщить, что в ближайшие часы гражданин Эдмундо Гонсалес будет допрошен генпрокуратурой на фоне расследования, чтобы он дал показания", - сказал генпрокурор.
Кроме того, Гонсалес должен будет ответить на вопрос об ответственности за протесты, произошедшие после выборов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро
избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе
начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По данным Генпрокуратуры, задержаны более двух тысяч человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве
заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы .