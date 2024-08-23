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Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы
Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы - РИА Новости, 23.08.2024
Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы
Генеральное консульство КНР во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума приостановит прием и выдачу документов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:30
2024-08-23T05:30
2024-08-23T05:30
владивосток
китай
дальневосточный федеральный университет
россия
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вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Генеральное консульство КНР во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума приостановит прием и выдачу документов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. "Не будет приема и выдачи со 2 по 5 сентября. Все (сотрудники) будут работать на форуме", - сказал собеседник агентства. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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владивосток, китай, дальневосточный федеральный университет, россия, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Китай, Дальневосточный федеральный университет, Россия, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы
Генконсульство Китая во Владивостоке на время ВЭФ приостановит прием документов