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Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы - РИА Новости, 23.08.2024
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05:30 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/vef-1967932852.html
Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы
Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы - РИА Новости, 23.08.2024
Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы
Генеральное консульство КНР во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума приостановит прием и выдачу документов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:30
2024-08-23T05:30
владивосток
китай
дальневосточный федеральный университет
россия
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Генеральное консульство КНР во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума приостановит прием и выдачу документов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. "Не будет приема и выдачи со 2 по 5 сентября. Все (сотрудники) будут работать на форуме", - сказал собеседник агентства. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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владивосток, китай, дальневосточный федеральный университет, россия, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Китай, Дальневосточный федеральный университет, Россия, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы

Генконсульство Китая во Владивостоке на время ВЭФ приостановит прием документов

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкЛюди у Генерального Консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке
Люди у Генерального Консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Люди у Генерального Консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Генеральное консульство КНР во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума приостановит прием и выдачу документов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Не будет приема и выдачи со 2 по 5 сентября. Все (сотрудники) будут работать на форуме", - сказал собеседник агентства.
Участники Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Китай поддержал проведение ВЭФ в России
9 августа, 13:33
ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
 
ВладивостокКитайДальневосточный федеральный университетРоссияВ миреВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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