https://ria.ru/20240823/vef-1967932852.html

Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы

Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы - РИА Новости, 23.08.2024

Генконсульство КНР во Владивостоке в дни ВЭФ не будет выдавать визы

Генеральное консульство КНР во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума приостановит прием и выдачу документов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:30

2024-08-23T05:30

2024-08-23T05:30

владивосток

китай

дальневосточный федеральный университет

россия

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Генеральное консульство КНР во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума приостановит прием и выдачу документов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. "Не будет приема и выдачи со 2 по 5 сентября. Все (сотрудники) будут работать на форуме", - сказал собеседник агентства. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://ria.ru/20240809/kitaj-1965171727.html

владивосток

китай

россия

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владивосток, китай, дальневосточный федеральный университет, россия, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)