Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал об увеличении финансирования фонда ОМС на 2025 год - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/uvelichenie-1968163810.html
Мурашко рассказал об увеличении финансирования фонда ОМС на 2025 год
Мурашко рассказал об увеличении финансирования фонда ОМС на 2025 год - РИА Новости, 23.08.2024
Мурашко рассказал об увеличении финансирования фонда ОМС на 2025 год
Увеличение финансирования бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год будет значительным, сообщил министр... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:05
2024-08-23T21:05
здоровье - общество
вологодская область
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_0:65:2974:1738_1920x0_80_0_0_12576af155f10f5147c96cf8c95fa28c.jpg
ВОЛОГДА, 23 авг - РИА Новости. Увеличение финансирования бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год будет значительным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ранее в Минздраве РФ сообщали, что объем средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи на 2024 год, утвержден в размере 3,1 триллиона рублей, что по сравнению с 2023 годом больше на 13%. На 2025 год планируется выделить 3,3 триллиона, что на 6,9% выше 2024 года. "Сейчас идет работа над новым проектом бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пока финальные цифры не озвучу, потому что они не завершены еще. Но то, что прирост будет значительный в рамках программы обязательного медицинского страхования на покрытие расходов на лечение - это очень важно", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочего визита в Вологодскую область. По словам Мурашко, в 2024 году только на укрепление материально-технической базы Вологодская область получила 1,3 миллиарда рублей. "Тот объем мер, который сегодня реализуется, колоссален. Мы очень заинтересованы, чтобы Вологодская область получила мощный толчок к развитию здравоохранения", - отметил министр.
https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html
https://ria.ru/20240116/eko-1921559920.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_712f36ba6f5231c44751b8c352004764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, вологодская область, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Вологодская область, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об увеличении финансирования фонда ОМС на 2025 год

Мурашко: увеличение финансирования бюджета ОМС на 2025 год будет значительным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 23 авг - РИА Новости. Увеличение финансирования бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год будет значительным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ранее в Минздраве РФ сообщали, что объем средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи на 2024 год, утвержден в размере 3,1 триллиона рублей, что по сравнению с 2023 годом больше на 13%. На 2025 год планируется выделить 3,3 триллиона, что на 6,9% выше 2024 года.
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Ученые заявили о разработке лекарства от старости
18 августа, 22:34
«
"Сейчас идет работа над новым проектом бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пока финальные цифры не озвучу, потому что они не завершены еще. Но то, что прирост будет значительный в рамках программы обязательного медицинского страхования на покрытие расходов на лечение - это очень важно", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочего визита в Вологодскую область.
По словам Мурашко, в 2024 году только на укрепление материально-технической базы Вологодская область получила 1,3 миллиарда рублей.
"Тот объем мер, который сегодня реализуется, колоссален. Мы очень заинтересованы, чтобы Вологодская область получила мощный толчок к развитию здравоохранения", - отметил министр.
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
16 января, 10:27
 
Здоровье - ОбществоВологодская областьРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала