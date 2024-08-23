https://ria.ru/20240823/uvelichenie-1968163810.html

Мурашко рассказал об увеличении финансирования фонда ОМС на 2025 год

Мурашко рассказал об увеличении финансирования фонда ОМС на 2025 год - РИА Новости, 23.08.2024

Мурашко рассказал об увеличении финансирования фонда ОМС на 2025 год

Увеличение финансирования бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год будет значительным, сообщил министр... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:05

2024-08-23T21:05

2024-08-23T21:05

здоровье - общество

вологодская область

россия

михаил мурашко

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ВОЛОГДА, 23 авг - РИА Новости. Увеличение финансирования бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год будет значительным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ранее в Минздраве РФ сообщали, что объем средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи на 2024 год, утвержден в размере 3,1 триллиона рублей, что по сравнению с 2023 годом больше на 13%. На 2025 год планируется выделить 3,3 триллиона, что на 6,9% выше 2024 года. "Сейчас идет работа над новым проектом бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пока финальные цифры не озвучу, потому что они не завершены еще. Но то, что прирост будет значительный в рамках программы обязательного медицинского страхования на покрытие расходов на лечение - это очень важно", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочего визита в Вологодскую область. По словам Мурашко, в 2024 году только на укрепление материально-технической базы Вологодская область получила 1,3 миллиарда рублей. "Тот объем мер, который сегодня реализуется, колоссален. Мы очень заинтересованы, чтобы Вологодская область получила мощный толчок к развитию здравоохранения", - отметил министр.

https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html

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здоровье - общество, вологодская область, россия, михаил мурашко