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На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста - РИА Новости, 23.08.2024
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19:52 23.08.2024 (обновлено: 22:14 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ukraina-1968152280.html
На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста
На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста - РИА Новости, 23.08.2024
На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста
Пилот разбился в Хмельницкой области Украины во время учебного полета, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:52
2024-08-23T22:14
в мире
хмельницкая область
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пилот разбился в Хмельницкой области Украины во время учебного полета, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Во время учебного полета на самолете Л-39 о самолет ударился аист и перекрыл видимость одному из пилотов. Из-за отсутствия видимости один из пилотов катапультировался. Но из-за небольшой высоты, на которой пилот катапультировался, его парашют не успел полностью раскрыться, и пилот упал на землю, где от полученных травм погиб на месте", — говорится в публикации. По его словам, пилот, который остался в кабине, смог приземлить самолет.
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы украины, ввс украины
В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины
На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста

На Украине погиб пилот самолета, столкнувшегося с аистом

© Фото : прес-служба командування ВДВ ЗС УкраїниУчебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros ВВС Украины
Учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : прес-служба командування ВДВ ЗС України
Учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пилот разбился в Хмельницкой области Украины во время учебного полета, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«
"Во время учебного полета на самолете Л-39 о самолет ударился аист и перекрыл видимость одному из пилотов. Из-за отсутствия видимости один из пилотов катапультировался. Но из-за небольшой высоты, на которой пилот катапультировался, его парашют не успел полностью раскрыться, и пилот упал на землю, где от полученных травм погиб на месте", — говорится в публикации.
По его словам, пилот, который остался в кабине, смог приземлить самолет.
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