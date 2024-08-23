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На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста

На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста - РИА Новости, 23.08.2024

На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста

Пилот разбился в Хмельницкой области Украины во время учебного полета, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:52

2024-08-23T19:52

2024-08-23T22:14

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пилот разбился в Хмельницкой области Украины во время учебного полета, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Во время учебного полета на самолете Л-39 о самолет ударился аист и перекрыл видимость одному из пилотов. Из-за отсутствия видимости один из пилотов катапультировался. Но из-за небольшой высоты, на которой пилот катапультировался, его парашют не успел полностью раскрыться, и пилот упал на землю, где от полученных травм погиб на месте", — говорится в публикации. По его словам, пилот, который остался в кабине, смог приземлить самолет.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964550465.html

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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы украины, ввс украины