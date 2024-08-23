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На Украине задержали чиновников за выдачу уклонистам загранпаспортов - РИА Новости, 23.08.2024
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16:06 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ukraina-1968076842.html
На Украине задержали чиновников за выдачу уклонистам загранпаспортов
На Украине задержали чиновников за выдачу уклонистам загранпаспортов - РИА Новости, 23.08.2024
На Украине задержали чиновников за выдачу уклонистам загранпаспортов
Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудников одного из региональных отделений миграционной службы, их обвиняют в изготовлении за деньги... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:06
2024-08-23T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудников одного из региональных отделений миграционной службы, их обвиняют в изготовлении за деньги загранпаспортов для уклонистов, находящихся за границей. "Задержан глава местного райотдела миграционной службы и двое его подчиненных, а также чиновник регионального подразделения центра предоставления админуслуг. Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации украинской спецслужбы, подозреваемые делали загранпаспорта для находящихся за рубежом мужчин, готовые документы передавали через посредников. За свои услуги они брали от 500 до 2,5 тысяч долларов. При этом самим "клиентам" не нужно было обновлять свои военно-учетные данные. "По данным следствия, всего дельцы получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем должностным лицам государственной миграционной службы, одному работнику центра предоставления административных услуг, посреднику и еще одному участнику сделки", - добавили в СБУ. В ведомстве уточнили, что дело против них возбуждено по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые обновили свои военно-учетные данные. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966451240.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали чиновников за выдачу уклонистам загранпаспортов

СБУ задержала чиновников миграционной службы за выдачу паспортов уклонистам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудников одного из региональных отделений миграционной службы, их обвиняют в изготовлении за деньги загранпаспортов для уклонистов, находящихся за границей.
"Задержан глава местного райотдела миграционной службы и двое его подчиненных, а также чиновник регионального подразделения центра предоставления админуслуг. Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По информации украинской спецслужбы, подозреваемые делали загранпаспорта для находящихся за рубежом мужчин, готовые документы передавали через посредников. За свои услуги они брали от 500 до 2,5 тысяч долларов. При этом самим "клиентам" не нужно было обновлять свои военно-учетные данные.
"По данным следствия, всего дельцы получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем должностным лицам государственной миграционной службы, одному работнику центра предоставления административных услуг, посреднику и еще одному участнику сделки", - добавили в СБУ.
В ведомстве уточнили, что дело против них возбуждено по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ".
В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые обновили свои военно-учетные данные.
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МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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