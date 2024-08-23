https://ria.ru/20240823/ukraina-1968025941.html
На Украине за сутки подожгли пять автомобилей военных
На Украине за сутки подожгли пять автомобилей военных - РИА Новости, 23.08.2024
На Украине за сутки подожгли пять автомобилей военных
Пять автомобилей военнослужащих ВСУ подожгли в разных регионах Украины за минувшие сутки, сообщает в пятницу местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале со... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:54
2024-08-23T13:54
2024-08-23T13:54
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пять автомобилей военнослужащих ВСУ подожгли в разных регионах Украины за минувшие сутки, сообщает в пятницу местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "За минувшие сутки по Украине подожгли шесть автомобилей ... Установлено, что из шести зафиксированных поджогов автомобилей, пять машин принадлежали военным", - сообщает издание. Поджоги зафиксированы, в частности в Днепропетровской области, а также в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Буче. Кроме того, по данным правоохранителей, неизвестные подожгли релейный шкаф в Одесской области между селами Иваново и Первомайское. По фактам поджогов открыты уголовные дела. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html
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В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Одесса, Буча
На Украине за сутки подожгли пять автомобилей военных
"Страна.ua": на Украине за сутки подожгли пять автомобилей военных ВСУ