На Украине зафиксировали 37 тысяч случаев дезертирства, сообщили СМИ
Новости: на Украине за семь месяцев зафиксировали 37 тысяч случаев дезертирства
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тридцать семь тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части зафиксировано на Украине в этом году, это в четыре раза больше, чем в 2022 году, сообщило в пятницу украинское издание Новости.Live со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония.
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"За семь месяцев в текущем году произошло в общей сложности 37 тысяч случаев самовольного оставления части и дезертирства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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По словам Дония, за весь 2022 год было девять тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, в 2023 – 21 тысяча.
"Военные говорят, что настоящие данные на самом деле вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем, подход к мобилизации должен быть скорректированным", - приводит слова Дония издание.
Накануне депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
В стране с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.