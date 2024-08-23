https://ria.ru/20240823/ukraina-1967998969.html

СМИ: в Киеве заговорили о приглашении России на новый саммит по Украине

СМИ: в Киеве заговорили о приглашении России на новый саммит по Украине - РИА Новости, 23.08.2024

СМИ: в Киеве заговорили о приглашении России на новый саммит по Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова заявил о возможности пригласить представителя России на вторую конференцию по Украине. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:22

2024-08-23T12:22

2024-08-23T12:22

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова заявил о возможности пригласить представителя России на вторую конференцию по Украине. Ранее Владимир Зеленский в интервью французским СМИ был вынужден признать, что весь мир - а уже и он сам - хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата. По словам Ермака, который дал интервью изданию India Today, деятельность рабочих групп, которые были созданы после первой конференции, должна привести к разработке совместного плана мирного урегулирования конфликта на Украине. "У нас будет этот план, и тогда мы будем готовы организовать второй саммит. Да, будет возможно пригласить представителя России и представить (ему) этот план", - добавил он. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева. Она отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.

https://ria.ru/20240721/zelenskij-1961066465.html

https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html

https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей ермак, михаил галузин, запорожская аэс