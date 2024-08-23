СМИ: украинцы обеспокоены последствиями нападения на Курскую область
WP: украинцы обеспокоены последствиями нападения ВСУ на Курскую область
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жители Украины обеспокоены последствиями нападения ВСУ на Курскую область, поскольку Россия продолжает наступать в зоне СВО, а конечная цель Киева на курском направлении остается неизвестной для населения, сообщает газета Washington Post.
"Поскольку неожиданное вторжение Украины в Россию длится уже третью неделю и всё больше напоминает затяжную операцию, простые украинцы начинают оспаривать возможную цену трансграничной атаки... Но неясность относительно конечной цели украинского руководства в Курске также усилила беспокойство в обществе, поскольку русские продолжают наступать на украинские земли на востоке", - говорится в сообщении.
По данным газеты, некоторые украинцы задаются вопросом, почему Киев тратит так много ресурсов на попытку захвата российской земли, а не на защиту своей. Газета отмечает, что люди выражали беспокойство за солдат на донецкой линии фронта, поскольку теперь у них осталось еще меньшее количество боеприпасов в связи с тем, что большая их часть была направлена на атаку в Курской области. При этом, газета пишет, что украинцы задаются вопросом, действительно ли Украина предпочтет атаковать российскую территорию, если российские войска продолжат приближаться к Покровску.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.