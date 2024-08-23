https://ria.ru/20240823/ukraina-1967989564.html

СМИ: украинцы обеспокоены последствиями нападения на Курскую область

СМИ: украинцы обеспокоены последствиями нападения на Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024

СМИ: украинцы обеспокоены последствиями нападения на Курскую область

Жители Украины обеспокоены последствиями нападения ВСУ на Курскую область, поскольку Россия продолжает наступать в зоне СВО, а конечная цель Киева на курском... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:50

2024-08-23T11:50

2024-08-23T11:51

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жители Украины обеспокоены последствиями нападения ВСУ на Курскую область, поскольку Россия продолжает наступать в зоне СВО, а конечная цель Киева на курском направлении остается неизвестной для населения, сообщает газета Washington Post. "Поскольку неожиданное вторжение Украины в Россию длится уже третью неделю и всё больше напоминает затяжную операцию, простые украинцы начинают оспаривать возможную цену трансграничной атаки... Но неясность относительно конечной цели украинского руководства в Курске также усилила беспокойство в обществе, поскольку русские продолжают наступать на украинские земли на востоке", - говорится в сообщении. По данным газеты, некоторые украинцы задаются вопросом, почему Киев тратит так много ресурсов на попытку захвата российской земли, а не на защиту своей. Газета отмечает, что люди выражали беспокойство за солдат на донецкой линии фронта, поскольку теперь у них осталось еще меньшее количество боеприпасов в связи с тем, что большая их часть была направлена на атаку в Курской области. При этом, газета пишет, что украинцы задаются вопросом, действительно ли Украина предпочтет атаковать российскую территорию, если российские войска продолжат приближаться к Покровску. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/vsu-1966372186.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964762519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире