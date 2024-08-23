https://ria.ru/20240823/ukraina-1967975028.html

Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой

Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой - РИА Новости, 23.08.2024

Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая опубликовала фото своих боевиков в Курской области, выложила фотографию боевой... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:58

2024-08-23T10:58

2024-08-23T11:58

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

василий небензя

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая опубликовала фото своих боевиков в Курской области, выложила фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. В четверг на странице ЧВК появился кадр, на котором мужчина в военной форме с шевронами в виде американских флагов склонился над минометом. Боевая позиция оборудована вблизи детской площадки и жилого дома. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории России, либо на Украине. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома. Молодая листва на деревьях позволяет предположить, что кадры сделали ранней весной. Американская ЧВК 20 августа разместила в соцсети Instagram* фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На изображении трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. Согласно постам на странице Forward Observation Group, ЧВК уже два года находится на Украине. Первая публикация компании, связанная с их действиями в стране, датирована 26 февраля 2022 года. ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, где погибли мирные жители, 21 августа отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет СБУ. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что против причастных американских граждан в соответствии с УК проведут необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Россия неоднократно обвиняла украинских военных и боевиков, воюющих на стороне ВСУ, в размещении боевых позиций вблизи жилых домов и даже в самих постройках. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20240821/chvk-1967458360.html

https://ria.ru/20240814/drug-1966070158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, украина, владимир путин, василий небензя, валерий герасимов, вооруженные силы украины, facebook, оон, безопасность