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Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 23.08.2024 (обновлено: 11:58 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967975028.html
Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой
Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой - РИА Новости, 23.08.2024
Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой
Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая опубликовала фото своих боевиков в Курской области, выложила фотографию боевой... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:58
2024-08-23T11:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая опубликовала фото своих боевиков в Курской области, выложила фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. В четверг на странице ЧВК появился кадр, на котором мужчина в военной форме с шевронами в виде американских флагов склонился над минометом. Боевая позиция оборудована вблизи детской площадки и жилого дома. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории России, либо на Украине. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома. Молодая листва на деревьях позволяет предположить, что кадры сделали ранней весной. Американская ЧВК 20 августа разместила в соцсети Instagram* фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На изображении трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. Согласно постам на странице Forward Observation Group, ЧВК уже два года находится на Украине. Первая публикация компании, связанная с их действиями в стране, датирована 26 февраля 2022 года. ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, где погибли мирные жители, 21 августа отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет СБУ. В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что против причастных американских граждан в соответствии с УК проведут необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Россия неоднократно обвиняла украинских военных и боевиков, воюющих на стороне ВСУ, в размещении боевых позиций вблизи жилых домов и даже в самих постройках. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, курская область, украина, владимир путин, василий небензя, валерий герасимов, вооруженные силы украины, facebook, оон, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Василий Небензя, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Facebook, ООН, Безопасность
Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой

Воюющая за Киев ЧВК из США показала, как ставят минометы у детских площадок

© Фото : Forward Observation GroupФотография боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой, выложенная в соцсети американской частной военной компании Forward Observation Group
Фотография боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой, выложенная в соцсети американской частной военной компании Forward Observation Group - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Forward Observation Group
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая опубликовала фото своих боевиков в Курской области, выложила фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой.
В четверг на странице ЧВК появился кадр, на котором мужчина в военной форме с шевронами в виде американских флагов склонился над минометом. Боевая позиция оборудована вблизи детской площадки и жилого дома. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории России, либо на Украине. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома. Молодая листва на деревьях позволяет предположить, что кадры сделали ранней весной.
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Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек — грубое нарушение международного права. В частности, статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года предусматривает, что стороны, находящиеся в конфликте, в максимальной практически возможной степени избегают размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи от них, принимают другие необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от опасностей, возникающих при военных операциях.

Американская ЧВК 20 августа разместила в соцсети Instagram* фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На изображении трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина.
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Согласно постам на странице Forward Observation Group, ЧВК уже два года находится на Украине. Первая публикация компании, связанная с их действиями в стране, датирована 26 февраля 2022 года. ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, где погибли мирные жители, 21 августа отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет СБУ.
В МИД России заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В ведомстве подчеркнули, что против причастных американских граждан в соответствии с УК проведут необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Россия неоднократно обвиняла украинских военных и боевиков, воюющих на стороне ВСУ, в размещении боевых позиций вблизи жилых домов и даже в самих постройках.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВасилий НебензяВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныFacebookООНБезопасность
 
 
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