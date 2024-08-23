https://ria.ru/20240823/ukraina-1967939158.html

Боец отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве

Боец отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве - РИА Новости, 23.08.2024

Боец отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве

Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Борзый" призвал украинских военных идти против... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:20

2024-08-23T07:20

2024-08-23T09:36

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Борзый" призвал украинских военных идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Ранее бойцы отряда заявили РИА Новости, что готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии. "Мы должны были просто выстроить опорник (в составе ВСУ на кременском участке фронта – ред.) для ребят, когда идет наступление, чтобы им было куда отойти, а так оказалось, что нас забросили, можно сказать, чуть ли не в тыл противнику (ВС РФ – ред.)", - рассказал "Борзый" о полученных приказах во время службы в составе ВСУ. Он уточнил, что командиры в рядах ВСУ зачастую не считаются с рисками для бойцов и с их потерями. "У командования просто стоит задача, что им не нужно сдавать (территории – ред.). Кто-то за это получает звездочки, если идут дальше, пробиваются, отбивают определенные позиции, а кто-то просто гибнет", - пояснил экс-военнослужащий ВСУ. Он уточнил, что когда впервые общался с российскими военнослужащими, он не встретил никакой агрессии с их стороны. "Даже когда мы попали уже, с ребятами сидели разговаривали, не было никакой агрессии... Нам никто ничего не доказывал. Они рассказывали про себя, мы просто общались и так по-человечески, все нормально, хорошо… Следили за нашим здоровьем. Ну и реально показывали, что мы братский народ, а не какие-то противники, враги", - подчеркнул "Борзый". Он дополнил, что в украинской армии проводится серьезная пропаганда, чтобы военнослужащие ВСУ не сдавались в плен. "Наша миссия - доказать украинскому народу, что не с теми мы воюем и уже, наверно, быстрее прекратить это все потому, что потери идут с обоих сторон с каждым днем все больше и больше… Хочется передать ребятам, чтоб уже включали немного головы, думали про будущее и как оно все это происходит, сколько их уже обманывают, сколько отправляют, сколько их собирают, в военкоматы тащат, сколько это все может продолжаться... Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдает приказы там, в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца", - сказал боец.

https://ria.ru/20240813/plennyy-1965882054.html

https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html

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курская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина