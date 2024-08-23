https://ria.ru/20240823/ukraina-1967939158.html
Боец отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве
Боец отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве - РИА Новости, 23.08.2024
Боец отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве
Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Борзый" призвал украинских военных идти против... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:20
2024-08-23T07:20
2024-08-23T09:36
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Борзый" призвал украинских военных идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Ранее бойцы отряда заявили РИА Новости, что готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии. "Мы должны были просто выстроить опорник (в составе ВСУ на кременском участке фронта – ред.) для ребят, когда идет наступление, чтобы им было куда отойти, а так оказалось, что нас забросили, можно сказать, чуть ли не в тыл противнику (ВС РФ – ред.)", - рассказал "Борзый" о полученных приказах во время службы в составе ВСУ. Он уточнил, что командиры в рядах ВСУ зачастую не считаются с рисками для бойцов и с их потерями. "У командования просто стоит задача, что им не нужно сдавать (территории – ред.). Кто-то за это получает звездочки, если идут дальше, пробиваются, отбивают определенные позиции, а кто-то просто гибнет", - пояснил экс-военнослужащий ВСУ. Он уточнил, что когда впервые общался с российскими военнослужащими, он не встретил никакой агрессии с их стороны. "Даже когда мы попали уже, с ребятами сидели разговаривали, не было никакой агрессии... Нам никто ничего не доказывал. Они рассказывали про себя, мы просто общались и так по-человечески, все нормально, хорошо… Следили за нашим здоровьем. Ну и реально показывали, что мы братский народ, а не какие-то противники, враги", - подчеркнул "Борзый". Он дополнил, что в украинской армии проводится серьезная пропаганда, чтобы военнослужащие ВСУ не сдавались в плен. "Наша миссия - доказать украинскому народу, что не с теми мы воюем и уже, наверно, быстрее прекратить это все потому, что потери идут с обоих сторон с каждым днем все больше и больше… Хочется передать ребятам, чтоб уже включали немного головы, думали про будущее и как оно все это происходит, сколько их уже обманывают, сколько отправляют, сколько их собирают, в военкоматы тащат, сколько это все может продолжаться... Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдает приказы там, в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца", - сказал боец.
https://ria.ru/20240813/plennyy-1965882054.html
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курская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина
Боец отряда Кривоноса призвал ВСУ идти против властей в Киеве
Боец отряда Кривоноса "Борзый" призвал ВСУ идти против отдающих приказы в Киеве
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Борзый" призвал украинских военных идти против тех, кто отдает приказы в Киеве.
Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Ранее бойцы отряда заявили РИА Новости, что готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область
для противодействия западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии.
"Мы должны были просто выстроить опорник (в составе ВСУ
на кременском участке фронта – ред.) для ребят, когда идет наступление, чтобы им было куда отойти, а так оказалось, что нас забросили, можно сказать, чуть ли не в тыл противнику (ВС РФ
– ред.)", - рассказал "Борзый" о полученных приказах во время службы в составе ВСУ.
Он уточнил, что командиры в рядах ВСУ зачастую не считаются с рисками для бойцов и с их потерями. "У командования просто стоит задача, что им не нужно сдавать (территории – ред.). Кто-то за это получает звездочки, если идут дальше, пробиваются, отбивают определенные позиции, а кто-то просто гибнет", - пояснил экс-военнослужащий ВСУ.
Он уточнил, что когда впервые общался с российскими военнослужащими, он не встретил никакой агрессии с их стороны. "Даже когда мы попали уже, с ребятами сидели разговаривали, не было никакой агрессии... Нам никто ничего не доказывал. Они рассказывали про себя, мы просто общались и так по-человечески, все нормально, хорошо… Следили за нашим здоровьем. Ну и реально показывали, что мы братский народ, а не какие-то противники, враги", - подчеркнул "Борзый".
Он дополнил, что в украинской армии проводится серьезная пропаганда, чтобы военнослужащие ВСУ не сдавались в плен.
"Наша миссия - доказать украинскому народу, что не с теми мы воюем и уже, наверно, быстрее прекратить это все потому, что потери идут с обоих сторон с каждым днем все больше и больше… Хочется передать ребятам, чтоб уже включали немного головы, думали про будущее и как оно все это происходит, сколько их уже обманывают, сколько отправляют, сколько их собирают, в военкоматы тащат, сколько это все может продолжаться... Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдает приказы там, в Киеве
, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца", - сказал боец.