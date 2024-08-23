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Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России
Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России - РИА Новости, 23.08.2024
Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, отметив, что это невозможно. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:16
2024-08-23T06:16
2024-08-23T07:38
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анатолий антонов
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, отметив, что это невозможно. Ранее Владимир Зеленский заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является создание "буферной зоны" на территории России. "Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", — сказал российский посол журналистам. На уточняющий вопрос о том, что в США однозначно не отвергают таких заявлений Киева, Антонов ответил: "Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России
Антонов: никакой буферной зоны на территории России не будет, это невозможно