Рейтинг@Mail.ru
Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 23.08.2024 (обновлено: 07:38 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967935159.html
Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России
Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России - РИА Новости, 23.08.2024
Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, отметив, что это невозможно. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:16
2024-08-23T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
киев
анатолий антонов
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, отметив, что это невозможно. Ранее Владимир Зеленский заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является создание "буферной зоны" на территории России. "Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", — сказал российский посол журналистам. На уточняющий вопрос о том, что в США однозначно не отвергают таких заявлений Киева, Антонов ответил: "Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
россия
курская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5a1ba4540ead20dd6884ee4ed4d63ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, киев, анатолий антонов, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Киев, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России

Антонов: никакой буферной зоны на территории России не будет, это невозможно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, отметив, что это невозможно.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является создание "буферной зоны" на территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Штатах готовят военную интервенцию против России
21 августа, 08:00
"Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", — сказал российский посол журналистам.
На уточняющий вопрос о том, что в США однозначно не отвергают таких заявлений Киева, Антонов ответил: "Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьКиевАнатолий АнтоновВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала