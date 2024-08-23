https://ria.ru/20240823/ukraina-1967935159.html

Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России

Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России - РИА Новости, 23.08.2024

Антонов заявил, что Киеву не удастся создать "буферную зону" в России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, отметив, что это невозможно. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:16

2024-08-23T06:16

2024-08-23T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

киев

анатолий антонов

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, отметив, что это невозможно. Ранее Владимир Зеленский заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является создание "буферной зоны" на территории России. "Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", — сказал российский посол журналистам. На уточняющий вопрос о том, что в США однозначно не отвергают таких заявлений Киева, Антонов ответил: "Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

россия

курская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, курская область, киев, анатолий антонов, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины