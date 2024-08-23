https://ria.ru/20240823/ukraina-1967934594.html

Антонов прокомментировал роль США в атаке на Курскую область

Антонов прокомментировал роль США в атаке на Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024

Антонов прокомментировал роль США в атаке на Курскую область

Украина ничего не делает "без отмашки своих хозяев" из Вашингтона, в Киеве бы не посмели "пальцем пошевелить" без согласия, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:12

2024-08-23T06:12

2024-08-23T06:12

специальная военная операция на украине

россия

курская область

анатолий антонов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Украина ничего не делает "без отмашки своих хозяев" из Вашингтона, в Киеве бы не посмели "пальцем пошевелить" без согласия, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя роль Америки в террористической атаке ВСУ на Курскую область. "Я твердо убежден, твердо убежден, что в Киеве ничего не делают без отмашки своих хозяев. При том, сколько советников вокруг (Владимира) Зеленского, какая разведывательная мощь предоставлена режиму Зеленского, говорить о том, что здесь не знают о чем-либо... Они просто не посмели бы пальцем пошевелить, двинуть, направить автомат или винтовку в сторону нашу, не имея на то согласия из Вашингтона. Или, по крайней мере, они уверены в том, что любые их действия будут поддержаны западными странами", - сказал Антонов российским журналистам. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

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россия, курская область, анатолий антонов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире