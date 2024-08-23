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В Турции заявили, что Зеленский пытается втянуть Анкару в конфликт - РИА Новости, 23.08.2024
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Религия
 
03:49 23.08.2024 (обновлено: 09:27 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967928035.html
В Турции заявили, что Зеленский пытается втянуть Анкару в конфликт
В Турции заявили, что Зеленский пытается втянуть Анкару в конфликт - РИА Новости, 23.08.2024
В Турции заявили, что Зеленский пытается втянуть Анкару в конфликт
Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ, заявил РИА Новости официальный представитель Турецкой православной церкви... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T03:49
2024-08-23T09:27
религия
турция
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
русская православная церковь
константинопольская православная церковь
ситуация вокруг упц
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СТАМБУЛ, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ, заявил РИА Новости официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол. "Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт: они запросили разрешение у Фенера (резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ред.), хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет", — отметил Эренерол. Он напомнил, что патриарх Константинопольский Варфоломей ранее уже нарушил обязательства, отправившись на конференцию по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих, а также поставив подпись под итоговым документом, не имея на то права. По мнению ТПЦ, Варфоломей грубо вмешивается в отношения Турции как с Украиной, так и с Россией. &quot;Заявление Зеленского по факту является преступлением на международной арене против территориальной целостности Турецкой Республики, так как Фенер пытается, подобно Ватикану, стать государством внутри Турции со своими законами. Если президент одной страны выступает с заявлениями, нарушающими территориальную целостность другой, то это casus belli. Сейчас необходимо вызвать украинских дипломатов — глав посольств и консульств — и признать их персонами нон грата, МИД Турции должен вручить ноту протеста. Это уже не религиозная проблема, это попытка втянуть Турцию в конфликт США и России&quot;, — отметил Эренерол.По его словам, Варфоломей поддерживает Зеленского в намерении продолжать конфликт, уносящий жизни тысяч людей, при этом проблему не решить, сместив Варфоломея с его поста. "Есть также американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор, которого США хотят в нарушение наших законов назначить вместо Варфоломея. Анкаре необходимо предпринять все необходимые дипломатические меры в отношении Зеленского за данный шаг", — отметил Эренерол. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Зеленский сообщил в среду, что во время телефонного разговора с Варфоломеем доложил ему о законе по запрету канонической УПЦ на территории страны, по его словам, стороны "положительно оценили" развитие Украины. Турецкая православная церковь официально признана Анкарой. Фенер и ТПЦ не признают друг друга. Турция не признает вселенский статус Константинопольской православной церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.Как заявил в четверг Священный синод РПЦ, Варфоломей несет персональную ответственность за преследование верующих на Украине. Киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах республики приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Против некоторых представителей духовенства церкви власти ввели санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967857032.html
https://ria.ru/20240822/rpts-1967764651.html
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турция, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, константинопольская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Константинопольская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Турции заявили, что Зеленский пытается втянуть Анкару в конфликт

Сельчук Эренерол: Киев пытается давлением на УПЦ впутать Анкару в конфликт

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ, заявил РИА Новости официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.
«
"Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт: они запросили разрешение у Фенера (резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ред.), хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет", — отметил Эренерол.
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Он напомнил, что патриарх Константинопольский Варфоломей ранее уже нарушил обязательства, отправившись на конференцию по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих, а также поставив подпись под итоговым документом, не имея на то права. По мнению ТПЦ, Варфоломей грубо вмешивается в отношения Турции как с Украиной, так и с Россией.
«

"Заявление Зеленского по факту является преступлением на международной арене против территориальной целостности Турецкой Республики, так как Фенер пытается, подобно Ватикану, стать государством внутри Турции со своими законами. Если президент одной страны выступает с заявлениями, нарушающими территориальную целостность другой, то это casus belli. Сейчас необходимо вызвать украинских дипломатов — глав посольств и консульств — и признать их персонами нон грата, МИД Турции должен вручить ноту протеста. Это уже не религиозная проблема, это попытка втянуть Турцию в конфликт США и России", — отметил Эренерол.

По его словам, Варфоломей поддерживает Зеленского в намерении продолжать конфликт, уносящий жизни тысяч людей, при этом проблему не решить, сместив Варфоломея с его поста.
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"Есть также американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор, которого США хотят в нарушение наших законов назначить вместо Варфоломея. Анкаре необходимо предпринять все необходимые дипломатические меры в отношении Зеленского за данный шаг", — отметил Эренерол.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Зеленский сообщил в среду, что во время телефонного разговора с Варфоломеем доложил ему о законе по запрету канонической УПЦ на территории страны, по его словам, стороны "положительно оценили" развитие Украины.
Турецкая православная церковь официально признана Анкарой. Фенер и ТПЦ не признают друг друга.
Турция не признает вселенский статус Константинопольской православной церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.
Как заявил в четверг Священный синод РПЦ, Варфоломей несет персональную ответственность за преследование верующих на Украине.
Киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах республики приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Против некоторых представителей духовенства церкви власти ввели санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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