https://ria.ru/20240823/ukraina-1967924867.html
Вдова колумбийского наемника назвала Украину неблагодарной страной
Вдова колумбийского наемника назвала Украину неблагодарной страной - РИА Новости, 23.08.2024
Вдова колумбийского наемника назвала Украину неблагодарной страной
Украина — неблагодарная страна, она не оказывает никакой поддержки семьям погибших за нее наемников, заявила РИА Новости вдова колумбийца Уильяма Гамбоа Ольга... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T02:10
2024-08-23T02:10
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БОГОТА, 23 авг — РИА Новости. Украина — неблагодарная страна, она не оказывает никакой поддержки семьям погибших за нее наемников, заявила РИА Новости вдова колумбийца Уильяма Гамбоа Ольга Товар. По ее словам, ее муж отправился на Украину из-за нехватки денег: он не так давно ушел из армии, пенсия военного не была большой, кроме того, у него был кредит. "Один друг, который отправился на Украину, вышел с ним на связь и сказал, что доехать туда легко, что не нужно много денег, чтобы вступить в армию, и что зарплата хорошая. Он воодушевился и сказал: "Что ж, поеду, поработаю несколько месяцев", — рассказала Товар. Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе ВСУ. О смерти мужа Товар узнала от его сослуживцев утром 19 февраля. "Жена одного из его сослуживцев позвонила мне, плача. Она дала мне телефон сослуживца, я с ним связалась, и они мне сообщили", — отметила женщина. Товар подчеркнула, что со стороны властей Украины она не получила никакой информации о смерти мужа и о том, как она может получить его тело. "Оттуда нам ничего не говорят. Никто из властей с нами официально не связался. Вся информация, что мы получили, была от сослуживцев... Нам никто не звонил со стороны военных, не звонили из минобороны, чтобы сообщить нам о смерти наших родных и о том, что делать дальше. Абсолютно ничего", — рассказала вдова. "Мы не получили никакого сопровождения, никакой информации, чтобы знать, что мы должны сделать. Украина, я считаю, это очень неблагодарная страна, потому что у них нет ни малейшего сочувствия к семьям, потерявшим там своих близких", — добавила Товар. Она сообщила, что вместе с другими семьями, потерявшими родных на Украине, обращалась к властям Колумбии. Их попросили отправить генетический материал, что семьи сделали еще три месяца назад, но никакого ответа не получили. У посольства Колумбии нет никакой информации.
https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html
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в мире, украина, колумбия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Колумбия, Вооруженные силы Украины
Вдова колумбийского наемника назвала Украину неблагодарной страной
Вдова колумбийского наемника заявила об отсутствии поддержки со стороны Украины
БОГОТА, 23 авг — РИА Новости. Украина — неблагодарная страна, она не оказывает никакой поддержки семьям погибших за нее наемников, заявила РИА Новости вдова колумбийца Уильяма Гамбоа Ольга Товар.
По ее словам, ее муж отправился на Украину из-за нехватки денег: он не так давно ушел из армии, пенсия военного не была большой, кроме того, у него был кредит.
"Один друг, который отправился на Украину, вышел с ним на связь и сказал, что доехать туда легко, что не нужно много денег, чтобы вступить в армию, и что зарплата хорошая. Он воодушевился и сказал: "Что ж, поеду, поработаю несколько месяцев", — рассказала Товар.
Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, где воевал в качестве наемника на донецком направлении в составе ВСУ
. О смерти мужа Товар узнала от его сослуживцев утром 19 февраля.
"Жена одного из его сослуживцев позвонила мне, плача. Она дала мне телефон сослуживца, я с ним связалась, и они мне сообщили", — отметила женщина.
Товар подчеркнула, что со стороны властей Украины она не получила никакой информации о смерти мужа и о том, как она может получить его тело.
"Оттуда нам ничего не говорят. Никто из властей с нами официально не связался. Вся информация, что мы получили, была от сослуживцев... Нам никто не звонил со стороны военных, не звонили из минобороны, чтобы сообщить нам о смерти наших родных и о том, что делать дальше. Абсолютно ничего", — рассказала вдова.
"Мы не получили никакого сопровождения, никакой информации, чтобы знать, что мы должны сделать. Украина, я считаю, это очень неблагодарная страна, потому что у них нет ни малейшего сочувствия к семьям, потерявшим там своих близких", — добавила Товар.
Она сообщила, что вместе с другими семьями, потерявшими родных на Украине, обращалась к властям Колумбии
. Их попросили отправить генетический материал, что семьи сделали еще три месяца назад, но никакого ответа не получили. У посольства Колумбии нет никакой информации.