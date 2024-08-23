Киеву не стоило хвастаться своими действиями в Мали, пишут СМИ
Times: хвастовство после налета на "Вагнер" в Мали стало поражением Киева
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Киев потерпел поражение, ставшее символом, из-за своего хвастовства после налета боевиков на колонну группы "Вагнер" в Мали, так как после заявлений из Украины на неё ополчились власти ряда африканских стран, пишет британская газета Times.
В начале августа французская газета Monde сообщила, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Издание отметило, что некоторым из высокопоставленных членов CSP-DPA не понравилось недавнее выступление представителя Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрея Юсова, в котором тот раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами - боевики опасаются последствий возможного распространения украинского конфликта на территорию Мали.
Как отмечает Times, военная разведка Украины "поспешила взять на себя часть славы" после нападения на колонну "Вагнера" в Мали в конце июля.
"Это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева после того, как… Буркина-Фасо, Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, требуя осудить предполагаемую поддержку Украины повстанческих группировок в Сахеле", - говорится в сообщении издания.
Мали, Нигер и Буркина-Фасо ранее направили письмо Совбезу ООН, призвав принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахеля.
Нигер ранее объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Мали также разорвала дипломатические отношения с Киевом, это была связано с поддержкой им террористов. Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.