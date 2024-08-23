https://ria.ru/20240823/ugol-1967979622.html

Минприроды оценило запасы угля в России

Минприроды оценило запасы угля в России - РИА Новости, 23.08.2024

Минприроды оценило запасы угля в России

Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:18

2024-08-23T11:18

2024-08-23T11:18

экономика

россия

александр козлов (глава минприроды)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В воскресенье в России будет отмечаться День шахтёра. "Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании её темпов превышает 100 лет", - приводит слова Козлова министерство. Уточняется, что в России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении - 46,4 миллиарда.

https://ria.ru/20240622/ugol-1954659474.html

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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды)