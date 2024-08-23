https://ria.ru/20240823/ugol-1967979622.html
Минприроды оценило запасы угля в России
Минприроды оценило запасы угля в России - РИА Новости, 23.08.2024
Минприроды оценило запасы угля в России
Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:18
2024-08-23T11:18
2024-08-23T11:18
экономика
россия
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В воскресенье в России будет отмечаться День шахтёра. "Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании её темпов превышает 100 лет", - приводит слова Козлова министерство. Уточняется, что в России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении - 46,4 миллиарда.
https://ria.ru/20240622/ugol-1954659474.html
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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды)
Экономика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды)
Минприроды оценило запасы угля в России
Минприроды: запасов угля в недрах России хватит более чем на сто лет
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запасов угля в недрах России хватит более чем на 100 лет, даже если темпы добычи увеличатся, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
В воскресенье в России будет отмечаться День шахтёра.
"Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании её темпов превышает 100 лет", - приводит слова Козлова министерство.
Уточняется, что в России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении - 46,4 миллиарда.