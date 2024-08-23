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Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии
Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии - РИА Новости, 23.08.2024
Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек, сообщается в пятницу в заявлении министерства... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:41
2024-08-23T21:41
2024-08-23T21:41
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек, сообщается в пятницу в заявлении министерства обороны САР. "Сегодня а районе 19.35 враждебный Израиль нанес удары из воздушного пространства северного Ливана по объектам в центральной части… Семеро человек пострадали, также нанесен материальный ущерб", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, сирийским ПВО удалось сбить часть воздушных целей. Сирийская газета Аль-Ватан ранее сообщила, что израильским атакам подверглись объекты в провинции Хомс.
https://ria.ru/20240808/sirija-1965072118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, Сирия, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам в центральной части страны