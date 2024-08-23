Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
21:41 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/udary-1968167138.html
Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии
Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии - РИА Новости, 23.08.2024
Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек, сообщается в пятницу в заявлении министерства... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:41
2024-08-23T21:41
война в сирии
в мире
сирия
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек, сообщается в пятницу в заявлении министерства обороны САР. "Сегодня а районе 19.35 враждебный Израиль нанес удары из воздушного пространства северного Ливана по объектам в центральной части… Семеро человек пострадали, также нанесен материальный ущерб", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, сирийским ПВО удалось сбить часть воздушных целей. Сирийская газета Аль-Ватан ранее сообщила, что израильским атакам подверглись объекты в провинции Хомс.
https://ria.ru/20240808/sirija-1965072118.html
сирия
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, Сирия, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии

Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам в центральной части страны

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек, сообщается в пятницу в заявлении министерства обороны САР.
«
"Сегодня а районе 19.35 враждебный Израиль нанес удары из воздушного пространства северного Ливана по объектам в центральной части… Семеро человек пострадали, также нанесен материальный ущерб", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике, сирийским ПВО удалось сбить часть воздушных целей.
Сирийская газета Аль-Ватан ранее сообщила, что израильским атакам подверглись объекты в провинции Хомс.
Ракетный удар по Сирии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля
8 августа, 23:51
 
Война в СирииВ миреСирияИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала