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Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии - РИА Новости, 23.08.2024

Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек, сообщается в пятницу в заявлении министерства... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:41

2024-08-23T21:41

2024-08-23T21:41

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек, сообщается в пятницу в заявлении министерства обороны САР. "Сегодня а районе 19.35 враждебный Израиль нанес удары из воздушного пространства северного Ливана по объектам в центральной части… Семеро человек пострадали, также нанесен материальный ущерб", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, сирийским ПВО удалось сбить часть воздушных целей. Сирийская газета Аль-Ватан ранее сообщила, что израильским атакам подверглись объекты в провинции Хомс.

https://ria.ru/20240808/sirija-1965072118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году