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Рогов сообщил о комбинированном ударе по скоплениям ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о комбинированном ударе по скоплениям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 23.08.2024

Рогов сообщил о комбинированном ударе по скоплениям ВСУ в Запорожье

Комбинированный удар нанесен по местам скопления украинских войск на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:39

2024-08-23T17:39

2024-08-23T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Комбинированный удар нанесен по местам скопления украинских войск на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен комбинированный удар по скоплению боевиков ВСУ на степногорском направлении севернее Каменского, куда противник последнее время стягивает резервы и военную технику", - сказал он. В частности, по словам Рогова, удары нанесены фронтовой авиацией и артиллерией. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html

россия

запорожская область

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Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег. Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся по реке в направлении одного из островов моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БпЛА сопроводили их до берега одного из островов и передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения. 2024-08-23T17:39 true PT1M05S

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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины