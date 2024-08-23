https://ria.ru/20240823/tseny-1968082455.html

Биржевые цены на апельсиновый сок достигли исторического максимума

Биржевые цены на апельсиновый сок достигли исторического максимума - РИА Новости, 23.08.2024

Биржевые цены на апельсиновый сок достигли исторического максимума

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу достигли нового исторического максимума, превысив 5 долларов за фунт замороженного концентрата, следует из... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:18

2024-08-23T16:18

2024-08-23T16:18

экономика

бразилия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу достигли нового исторического максимума, превысив 5 долларов за фунт замороженного концентрата, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.10 мск цена сентябрьского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока растёт на 0,8%, до 4,97 доллара за фунт замороженного концентрата. А в районе 15.00 мск показатель достигал 5,06 доллара, что стало новым рекордным уровнем. Цены на апельсиновый сок растут при ухудшении видов на урожай апельсинов в Бразилии. По последним прогнозам, урожай апельсинов по итогам текущего сельскохозяйственного года снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года. Одновременно, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы апельсинового сока из страны по итогам прошлого года находились вблизи многолетних минимумов.

https://ria.ru/20240223/buterbrodeks-1929119709.html

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экономика, бразилия