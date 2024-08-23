https://ria.ru/20240823/tramp-1968172117.html

Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку

Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку - РИА Новости, 23.08.2024

Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил за поддержку Роберта Кеннеди-младшего,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:31

2024-08-23T22:31

2024-08-23T22:37

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

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сша

лас-вегас

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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил за поддержку Роберта Кеннеди-младшего, приостановившего свою кампанию на высший пост в стране.Независимый кандидат в президенты США Кеннеди-младший ранее заявил, что приостанавливает свою кампанию в пользу Трампа."Мы только что получили очень хорошую поддержку от Роберта Кеннеди-младшего. Мы с Бобби еще поговорим об этом", – сказал Трамп в ходе выступления в Лас-Вегасе, кадры транслировали СМИ.Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и Трамп.

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сша

лас-вегас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выборы президента сша — 2024, дональд трамп, роберт ф. кеннеди-младший, в мире, сша, лас-вегас, роберт кеннеди, камала харрис