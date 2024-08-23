https://ria.ru/20240823/tramp-1968172117.html
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку - РИА Новости, 23.08.2024
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил за поддержку Роберта Кеннеди-младшего,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:31
2024-08-23T22:31
2024-08-23T22:37
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил за поддержку Роберта Кеннеди-младшего, приостановившего свою кампанию на высший пост в стране.Независимый кандидат в президенты США Кеннеди-младший ранее заявил, что приостанавливает свою кампанию в пользу Трампа."Мы только что получили очень хорошую поддержку от Роберта Кеннеди-младшего. Мы с Бобби еще поговорим об этом", – сказал Трамп в ходе выступления в Лас-Вегасе, кадры транслировали СМИ.Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и Трамп.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента сша — 2024, дональд трамп, роберт ф. кеннеди-младший, в мире, сша, лас-вегас, роберт кеннеди, камала харрис
Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Роберт Ф. Кеннеди-младший, В мире, США, Лас-Вегас, Роберт Кеннеди, Камала Харрис
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку
Трамп заявил, что намерен обсудить с Кеннеди-младшим поддержку своей кампании