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Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку - РИА Новости, 23.08.2024
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22:31 23.08.2024 (обновлено: 22:37 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/tramp-1968172117.html
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку - РИА Новости, 23.08.2024
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил за поддержку Роберта Кеннеди-младшего,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:31
2024-08-23T22:37
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
роберт ф. кеннеди-младший
в мире
сша
лас-вегас
роберт кеннеди
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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил за поддержку Роберта Кеннеди-младшего, приостановившего свою кампанию на высший пост в стране.Независимый кандидат в президенты США Кеннеди-младший ранее заявил, что приостанавливает свою кампанию в пользу Трампа."Мы только что получили очень хорошую поддержку от Роберта Кеннеди-младшего. Мы с Бобби еще поговорим об этом", – сказал Трамп в ходе выступления в Лас-Вегасе, кадры транслировали СМИ.Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и Трамп.
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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, роберт ф. кеннеди-младший, в мире, сша, лас-вегас, роберт кеннеди, камала харрис
Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Роберт Ф. Кеннеди-младший, В мире, США, Лас-Вегас, Роберт Кеннеди, Камала Харрис
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку

Трамп заявил, что намерен обсудить с Кеннеди-младшим поддержку своей кампании

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил за поддержку Роберта Кеннеди-младшего, приостановившего свою кампанию на высший пост в стране.
Независимый кандидат в президенты США Кеннеди-младший ранее заявил, что приостанавливает свою кампанию в пользу Трампа.
«
"Мы только что получили очень хорошую поддержку от Роберта Кеннеди-младшего. Мы с Бобби еще поговорим об этом", – сказал Трамп в ходе выступления в Лас-Вегасе, кадры транслировали СМИ.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Трамп может взять в свою администрацию Кеннеди-младшего
21 августа, 00:37
 
Выборы президента США — 2024Дональд ТрампРоберт Ф. Кеннеди-младшийВ миреСШАЛас-ВегасРоберт КеннедиКамала Харрис
 
 
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