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СМИ: охрана Трампа не взяла с собой радиосистемы в день покушения на него - РИА Новости, 23.08.2024
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19:17 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/tramp-1968145309.html
СМИ: охрана Трампа не взяла с собой радиосистемы в день покушения на него
СМИ: охрана Трампа не взяла с собой радиосистемы в день покушения на него - РИА Новости, 23.08.2024
СМИ: охрана Трампа не взяла с собой радиосистемы в день покушения на него
Сотрудники Секретной службы США не взяли с собой выделенные им местной полицией в целях взаимодействия радиосистемы в день покушения на экс-президента и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:17
2024-08-23T19:17
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США не взяли с собой выделенные им местной полицией в целях взаимодействия радиосистемы в день покушения на экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, из-за чего не получили информацию об обнаружении подозреваемого вовремя, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад конгрессмена Клэя Хиггинса. Ранее газета Washington Post заявляла, что сообщение полиции об обнаружении вооруженного подозреваемого в покушении на Трампа так и не дошло до сотрудников Секретной службы США, поскольку они использовали отдельные от полиции каналы связи и транспорт. "За день до покушения на Дональда Трампа тактическая группа местной полиции выделила радиосистемы для коллег из Секретной службы, чтобы два ведомства могли поддерживать связь во время выступления экс-президента 13 июля - но их так никто и не взял с собой", - говорится в материале. Сам Хиггинс также отметил в докладе, что руководитель службы чрезвычайных ситуаций округа Батлер лично напомнил команде снайперов секретной службы взять с собой выделенные им радиосистемы за день до выступления Трампа, однако в день происшествия сотрудники секретной службы узнали о подозреваемом, только когда он начал стрелять. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240815/tramp-1966477110.html
https://ria.ru/20240731/pokushenie-1963308094.html
https://ria.ru/20240730/tramp-1962933843.html
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РИА Новости
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4.7
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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
СМИ: охрана Трампа не взяла с собой радиосистемы в день покушения на него

CNN: секретная служба не взяла с собой радиосистемы в день покушения на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США не взяли с собой выделенные им местной полицией в целях взаимодействия радиосистемы в день покушения на экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, из-за чего не получили информацию об обнаружении подозреваемого вовремя, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад конгрессмена Клэя Хиггинса.
Ранее газета Washington Post заявляла, что сообщение полиции об обнаружении вооруженного подозреваемого в покушении на Трампа так и не дошло до сотрудников Секретной службы США, поскольку они использовали отдельные от полиции каналы связи и транспорт.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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15 августа, 19:59
"За день до покушения на Дональда Трампа тактическая группа местной полиции выделила радиосистемы для коллег из Секретной службы, чтобы два ведомства могли поддерживать связь во время выступления экс-президента 13 июля - но их так никто и не взял с собой", - говорится в материале.
Сам Хиггинс также отметил в докладе, что руководитель службы чрезвычайных ситуаций округа Батлер лично напомнил команде снайперов секретной службы взять с собой выделенные им радиосистемы за день до выступления Трампа, однако в день происшествия сотрудники секретной службы узнали о подозреваемом, только когда он начал стрелять.
Кадр видеозаписи, свидетельствующей, что покушавшегося на Трампа было видно с места выступления экс-президента - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Покушавшегося на Трампа было видно с того места, где выступал политик
31 июля, 21:42
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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