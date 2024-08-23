https://ria.ru/20240823/tramp-1968144017.html
СМИ: Трамп заставит Украину пойти на территориальные уступки
СМИ: Трамп заставит Украину пойти на территориальные уступки - РИА Новости, 23.08.2024
СМИ: Трамп заставит Украину пойти на территориальные уступки
Экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, заставит Киев пойти на территориальные уступки для сделки с РФ в случае своего переизбрания на пост президента... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:11
2024-08-23T19:11
2024-08-23T19:11
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, заставит Киев пойти на территориальные уступки для сделки с РФ в случае своего переизбрания на пост президента США в ноябре, пишут обозреватели журнала Foreign Affairs - консультант департамента политического планирования министерства иностранных дел Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Селия Белин. "Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным", - пишут авторы статьи. По их мнению, такая сделка может быть заключена, "скорее всего, за счет интересов безопасности и территориальной целостности Украины". В материале также говорится, что европейские лидеры обеспокоены перспективой кардинального изменения политики США в Европе в случае возвращения Трампа в Белый Дом. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинули Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
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В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Европейский совет, Президентские выборы в США
СМИ: Трамп заставит Украину пойти на территориальные уступки
Foreign Affairs: Трамп заставит Киев пойти на уступки для сделки с Россией
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, заставит Киев пойти на территориальные уступки для сделки с РФ в случае своего переизбрания на пост президента США в ноябре, пишут обозреватели журнала Foreign Affairs - консультант департамента политического планирования министерства иностранных дел Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Селия Белин.
"Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным", - пишут авторы статьи.
По их мнению, такая сделка может быть заключена, "скорее всего, за счет интересов безопасности и территориальной целостности Украины".
В материале также говорится, что европейские лидеры обеспокоены перспективой кардинального изменения политики США в Европе в случае возвращения Трампа в Белый Дом.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинули Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.