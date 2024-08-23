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СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа - РИА Новости, 23.08.2024
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18:45 23.08.2024 (обновлено: 19:37 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/tramp-1968137733.html
СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа
СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа - РИА Новости, 23.08.2024
СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа
Секретная служба США временно отстранила от работы ряд своих сотрудников в результате расследования попытки покушения на экс-президента и кандидата от... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:45
2024-08-23T19:37
в мире
сша
пенсильвания
питтсбург
дональд трамп
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Секретная служба США временно отстранила от работы ряд своих сотрудников в результате расследования попытки покушения на экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Пенсильвания в июле, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. "Секретная служба США временно отстранила от работы многих агентов, включая главу управления в Питтсбурге, в результате своего расследования совершенной в прошлом месяце попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа", - указывает телеканал.Отмечается, что пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми отказался подтверждать телеканалу факт отстранения агентов от работы, заявив, что внутреннее расследование продолжается, а любые выявленные нарушения правил службы повлекут за собой дисциплинарное наказание.Позднее телеканал со ссылкой на два знакомых с вопросом источника в правоохранительных органах сообщил, что из-за попытки покушения на Трампа временно отстранены от работы по меньшей мере пять агентов Секретной службы США. Источники заявили телеканалу, что среди отстраненных один сотрудник охраны Трампа и еще три сотрудника управления службы в Питтсбурге.Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240823/tramp-1967940686.html
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в мире, сша, пенсильвания, питтсбург, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Питтсбург, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа

CBS: после покушения на Трампа секретная служба отстранила ряд сотрудников

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Секретная служба США временно отстранила от работы ряд своих сотрудников в результате расследования попытки покушения на экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Пенсильвания в июле, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
"Секретная служба США временно отстранила от работы многих агентов, включая главу управления в Питтсбурге, в результате своего расследования совершенной в прошлом месяце попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа", - указывает телеканал.
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Отмечается, что пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми отказался подтверждать телеканалу факт отстранения агентов от работы, заявив, что внутреннее расследование продолжается, а любые выявленные нарушения правил службы повлекут за собой дисциплинарное наказание.
Позднее телеканал со ссылкой на два знакомых с вопросом источника в правоохранительных органах сообщил, что из-за попытки покушения на Трампа временно отстранены от работы по меньшей мере пять агентов Секретной службы США. Источники заявили телеканалу, что среди отстраненных один сотрудник охраны Трампа и еще три сотрудника управления службы в Питтсбурге.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
СМИ: инспектор МВБ начал расследование покушения на Трампа в Пенсильвании
17 июля, 03:57
 
В миреСШАПенсильванияПиттсбургДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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