https://ria.ru/20240823/tramp-1968137733.html

СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа

СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа - РИА Новости, 23.08.2024

СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа

Секретная служба США временно отстранила от работы ряд своих сотрудников в результате расследования попытки покушения на экс-президента и кандидата от... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:45

2024-08-23T18:45

2024-08-23T19:37

в мире

сша

пенсильвания

питтсбург

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18ee32786562f6f9f1934af4131f1e29.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Секретная служба США временно отстранила от работы ряд своих сотрудников в результате расследования попытки покушения на экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Пенсильвания в июле, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. "Секретная служба США временно отстранила от работы многих агентов, включая главу управления в Питтсбурге, в результате своего расследования совершенной в прошлом месяце попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа", - указывает телеканал.Отмечается, что пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми отказался подтверждать телеканалу факт отстранения агентов от работы, заявив, что внутреннее расследование продолжается, а любые выявленные нарушения правил службы повлекут за собой дисциплинарное наказание.Позднее телеканал со ссылкой на два знакомых с вопросом источника в правоохранительных органах сообщил, что из-за попытки покушения на Трампа временно отстранены от работы по меньшей мере пять агентов Секретной службы США. Источники заявили телеканалу, что среди отстраненных один сотрудник охраны Трампа и еще три сотрудника управления службы в Питтсбурге.Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240823/tramp-1967940686.html

https://ria.ru/20240717/rassledovanie-1960152174.html

сша

пенсильвания

питтсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, питтсбург, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа