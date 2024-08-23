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Трамп не исключил разлучение семей при депортации нелегалов - РИА Новости, 23.08.2024
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15:46 23.08.2024 (обновлено: 15:47 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/tramp-1968070771.html
Трамп не исключил разлучение семей при депортации нелегалов
Трамп не исключил разлучение семей при депортации нелегалов - РИА Новости, 23.08.2024
Трамп не исключил разлучение семей при депортации нелегалов
Экс-президент США и кандидат-республиканец Дональд Трамп не исключил разлучение семей, в которой один из членов является нелегальным иммигрантом, в рамках своей РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:46
2024-08-23T15:47
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Экс-президент США и кандидат-республиканец Дональд Трамп не исключил разлучение семей, в которой один из членов является нелегальным иммигрантом, в рамках своей инициативы по массовой депортации, однако пообещал "предусмотреть меры" для таких случаев. Об этом сообщает New York Times.Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны. "Будут предусмотрены меры, но мы должны избавиться от преступников", - ответил Трамп на вопрос репортера NBC News о том, намерен ли он в случае избрания депортировать нелегальных мигрантов, состоящих в браке с гражданами США или являющихся родителями граждан США. Трамп не уточнил, какие именно меры он подразумевал. По словам экс-президента, при условии его переизбрания депортации в первую очередь подвергнутся нелегальные мигранты, имеющие преступное прошлое. Экс-президент также заявил, что депортации обойдутся США значительно дешевле содержания нелегальных мигрантов, поэтому цена инициативы будет оправдана. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html
https://ria.ru/20240811/migranty-1965538857.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис
Трамп не исключил разлучение семей при депортации нелегалов

Трамп не исключил разлучения семей с нелегальными мигрантами

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Экс-президент США и кандидат-республиканец Дональд Трамп не исключил разлучение семей, в которой один из членов является нелегальным иммигрантом, в рамках своей инициативы по массовой депортации, однако пообещал "предусмотреть меры" для таких случаев. Об этом сообщает New York Times.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны.
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"Будут предусмотрены меры, но мы должны избавиться от преступников", - ответил Трамп на вопрос репортера NBC News о том, намерен ли он в случае избрания депортировать нелегальных мигрантов, состоящих в браке с гражданами США или являющихся родителями граждан США. Трамп не уточнил, какие именно меры он подразумевал.
По словам экс-президента, при условии его переизбрания депортации в первую очередь подвергнутся нелегальные мигранты, имеющие преступное прошлое. Экс-президент также заявил, что депортации обойдутся США значительно дешевле содержания нелегальных мигрантов, поэтому цена инициативы будет оправдана.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Кандидат в вице-президенты США предложил начать депортацию мигрантов
11 августа, 17:53
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала Харрис
 
 
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