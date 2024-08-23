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Трамп сообщил о возможной встрече с Кеннеди-младшим - РИА Новости, 23.08.2024
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06:56 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/tramp-1967937729.html
Трамп сообщил о возможной встрече с Кеннеди-младшим
Трамп сообщил о возможной встрече с Кеннеди-младшим - РИА Новости, 23.08.2024
Трамп сообщил о возможной встрече с Кеннеди-младшим
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сообщил, что "понятия не имеет", поддержит ли его независимый кандидат... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:56
2024-08-23T06:56
в мире
сша
аризона
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сообщил, что "понятия не имеет", поддержит ли его независимый кандидат Роберт Кеннеди-Младший, который, вероятно, покинет предвыборную гонку, но, не исключил, что может встретиться с ним в пятницу. Кеннеди-младший в пятницу обратится к нации и, как ожидается, снимется с выборов в пользу Трампа. "Я понятия не имею, поддержит ли он меня", – сказал Трамп в эфире Fox News. При этом оба политика, как ожидается, будут завтра в одном штате – в Аризоне. Трамп уже анонсировал на своем митинге некоего гостя, имя которого пока не раскрывается. "Вполне возможно, что мы встретимся завтра и обсудим это", – добавил Трамп.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, сша, аризона, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп сообщил о возможной встрече с Кеннеди-младшим

Трамп не исключил, что встретится с Кеннеди-Младшим в пятницу

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сообщил, что "понятия не имеет", поддержит ли его независимый кандидат Роберт Кеннеди-Младший, который, вероятно, покинет предвыборную гонку, но, не исключил, что может встретиться с ним в пятницу.
Кеннеди-младший в пятницу обратится к нации и, как ожидается, снимется с выборов в пользу Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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18 августа, 08:00
"Я понятия не имею, поддержит ли он меня", – сказал Трамп в эфире Fox News.
При этом оба политика, как ожидается, будут завтра в одном штате – в Аризоне. Трамп уже анонсировал на своем митинге некоего гостя, имя которого пока не раскрывается.
"Вполне возможно, что мы встретимся завтра и обсудим это", – добавил Трамп.
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В миреСШААризонаДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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