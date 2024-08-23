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Трамп сообщил о возможной встрече с Кеннеди-младшим

Трамп сообщил о возможной встрече с Кеннеди-младшим - РИА Новости, 23.08.2024

Трамп сообщил о возможной встрече с Кеннеди-младшим

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сообщил, что "понятия не имеет", поддержит ли его независимый кандидат... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:56

2024-08-23T06:56

2024-08-23T06:56

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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сообщил, что "понятия не имеет", поддержит ли его независимый кандидат Роберт Кеннеди-Младший, который, вероятно, покинет предвыборную гонку, но, не исключил, что может встретиться с ним в пятницу. Кеннеди-младший в пятницу обратится к нации и, как ожидается, снимется с выборов в пользу Трампа. "Я понятия не имею, поддержит ли он меня", – сказал Трамп в эфире Fox News. При этом оба политика, как ожидается, будут завтра в одном штате – в Аризоне. Трамп уже анонсировал на своем митинге некоего гостя, имя которого пока не раскрывается. "Вполне возможно, что мы встретимся завтра и обсудим это", – добавил Трамп.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, сша, аризона, дональд трамп, выборы президента сша — 2024