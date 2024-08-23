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Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай - РИА Новости, 23.08.2024
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04:04 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/torgovlya-1967928292.html
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай - РИА Новости, 23.08.2024
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай
Россия в июле нарастила свою долю в китайском импорте свинины более чем до 5%, что позволило ей впервые войти в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T04:04
2024-08-23T04:04
китай
россия
франция
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в июле нарастила свою долю в китайском импорте свинины более чем до 5%, что позволило ей впервые войти в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в Поднебесную с объемом в 9,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы. Так, по итогам июля Китай нарастил импорт российской свинины в 4,3 раза по сравнению с июнем - до 9,6 миллиона долларов. При этом Россия заняла пятое место среди импортеров свинины в Китай. На этом фоне Поднебесная сократила поставки из Франции и Чили, которые месяцем ранее были в пятерке. Импорт из Франции снизился на 12% - до 8 миллионов долларов, а из Чили – на 10%, до 7,9 миллиона. Также уменьшился импорт из Нидерландов (на 7% - до 10,5 миллиона долларов) и США (на 3% - до 6 миллионов). Таким образом, по итогам июля в пятерке главных импортеров свинины в Китай, кроме России, оказались Бразилия с объемами в 48,5 миллиона долларов (доля 28,1%), Испания - 48 миллионов (27,8%), Дания - 11,6 миллиона (6,7%) и Нидерланды (6,1%). Всего по итогам семи месяцев 2024 года Китай импортировал свинины на 1,14 миллиарда долларов (за весь 2023 год – на 3,48 миллиарда). Поставки из России с начала года достигли 12,5 миллиона долларов. В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины в Китай. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов. Позднее, на ПМЭФ, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия по состоянию на 2 июня поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но реальна и цифра в 100 тысяч тонн.
https://ria.ru/20240715/eksport-1959793212.html
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китай, россия, франция, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Китай, Россия, Франция, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай

Россия в июле нарастила долю в китайском импорте свинины до более пяти процентов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в июле нарастила свою долю в китайском импорте свинины более чем до 5%, что позволило ей впервые войти в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в Поднебесную с объемом в 9,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы.
Так, по итогам июля Китай нарастил импорт российской свинины в 4,3 раза по сравнению с июнем - до 9,6 миллиона долларов. При этом Россия заняла пятое место среди импортеров свинины в Китай.
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На этом фоне Поднебесная сократила поставки из Франции и Чили, которые месяцем ранее были в пятерке. Импорт из Франции снизился на 12% - до 8 миллионов долларов, а из Чили – на 10%, до 7,9 миллиона. Также уменьшился импорт из Нидерландов (на 7% - до 10,5 миллиона долларов) и США (на 3% - до 6 миллионов).
Таким образом, по итогам июля в пятерке главных импортеров свинины в Китай, кроме России, оказались Бразилия с объемами в 48,5 миллиона долларов (доля 28,1%), Испания - 48 миллионов (27,8%), Дания - 11,6 миллиона (6,7%) и Нидерланды (6,1%).
Всего по итогам семи месяцев 2024 года Китай импортировал свинины на 1,14 миллиарда долларов (за весь 2023 год – на 3,48 миллиарда). Поставки из России с начала года достигли 12,5 миллиона долларов.
В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины в Китай. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов.
Позднее, на ПМЭФ, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия по состоянию на 2 июня поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но реальна и цифра в 100 тысяч тонн.
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