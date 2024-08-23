Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай
Россия в июле нарастила долю в китайском импорте свинины до более пяти процентов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в июле нарастила свою долю в китайском импорте свинины более чем до 5%, что позволило ей впервые войти в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в Поднебесную с объемом в 9,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы.
Так, по итогам июля Китай нарастил импорт российской свинины в 4,3 раза по сравнению с июнем - до 9,6 миллиона долларов. При этом Россия заняла пятое место среди импортеров свинины в Китай.
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На этом фоне Поднебесная сократила поставки из Франции и Чили, которые месяцем ранее были в пятерке. Импорт из Франции снизился на 12% - до 8 миллионов долларов, а из Чили – на 10%, до 7,9 миллиона. Также уменьшился импорт из Нидерландов (на 7% - до 10,5 миллиона долларов) и США (на 3% - до 6 миллионов).
Всего по итогам семи месяцев 2024 года Китай импортировал свинины на 1,14 миллиарда долларов (за весь 2023 год – на 3,48 миллиарда). Поставки из России с начала года достигли 12,5 миллиона долларов.
В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины в Китай. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов.
Позднее, на ПМЭФ, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия по состоянию на 2 июня поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но реальна и цифра в 100 тысяч тонн.