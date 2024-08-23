https://ria.ru/20240823/telo-1968173713.html

В Одинцово нашли тело девушки

В Одинцово нашли тело девушки - РИА Новости, 23.08.2024

В Одинцово нашли тело девушки

Тело девушки найдено в Одинцово, обвиняемый в убийстве задержан на территории Турции, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:46

2024-08-23T22:46

2024-08-23T22:46

происшествия

россия

одинцово

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тело девушки найдено в Одинцово, обвиняемый в убийстве задержан на территории Турции, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. "Второго августа 2024 года на лестничной клетке 11 этажа жилого дома в городе Одинцово обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами тела. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту убийства незамедлительно возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). В ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить, что к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, который успел скрыться на территорию Турецкой Республики, в связи с чем был объявлен в международный розыск. К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240821/delo-1967659793.html

россия

одинцово

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)