Рейтинг@Mail.ru
В Одинцово нашли тело девушки - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/telo-1968173713.html
В Одинцово нашли тело девушки
В Одинцово нашли тело девушки - РИА Новости, 23.08.2024
В Одинцово нашли тело девушки
Тело девушки найдено в Одинцово, обвиняемый в убийстве задержан на территории Турции, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:46
2024-08-23T22:46
происшествия
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тело девушки найдено в Одинцово, обвиняемый в убийстве задержан на территории Турции, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. "Второго августа 2024 года на лестничной клетке 11 этажа жилого дома в городе Одинцово обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами тела. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту убийства незамедлительно возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). В ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить, что к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, который успел скрыться на территорию Турецкой Республики, в связи с чем был объявлен в международный розыск. К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240821/delo-1967659793.html
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Одинцово нашли тело девушки

В Одинцово нашли тело девушки, обвиняемый в убийстве задержан в Турции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тело девушки найдено в Одинцово, обвиняемый в убийстве задержан на территории Турции, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
«
"Второго августа 2024 года на лестничной клетке 11 этажа жилого дома в городе Одинцово обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами тела. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту убийства незамедлительно возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). В ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить, что к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, который успел скрыться на территорию Турецкой Республики, в связи с чем был объявлен в международный розыск. К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших
21 августа, 21:20
 
ПроисшествияРоссияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала