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На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 23.08.2024 (обновлено: 11:24 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
Владимир Зеленский использует нападение на Курскую область как прикрытие для вывода украинских войск из Донбасса, такое мнение выразил британский эксперт... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:44
2024-08-23T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский использует нападение на Курскую область как прикрытие для вывода украинских войск из Донбасса, такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (украинцы. — Прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск из (Донбасса. — Прим. ред.)", — предположил эксперт.При этом, по его мнению, смысл этой идеи заключается в том, что Зеленскому и его окружению крайне тяжело просто заявить о необходимости скорейшего вывода войск и полной сдачи Донбасса, где ВСУ терпят поражение.Шестого августа украинские формирования вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967915942.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
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в мире, курская область, донбасс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область

Меркурис: Зеленский атакует Курскую область, чтобы прикрыть отход ВСУ из ДНР

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский использует нападение на Курскую область как прикрытие для вывода украинских войск из Донбасса, такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (украинцы. — Прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск из (Донбасса. — Прим. ред.)", — предположил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Самоубийство": на Зеленского набросились после поездки в Сумскую область
Вчера, 23:17
При этом, по его мнению, смысл этой идеи заключается в том, что Зеленскому и его окружению крайне тяжело просто заявить о необходимости скорейшего вывода войск и полной сдачи Донбасса, где ВСУ терпят поражение.
Шестого августа украинские формирования вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
Украинский пленный об отвлекающем маневре в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Украинский пленный рассказал о поставленной задаче в Курской области
Вчера, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьДонбассВладимир Зеленский
 
 
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