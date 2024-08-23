https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
Владимир Зеленский использует нападение на Курскую область как прикрытие для вывода украинских войск из Донбасса, такое мнение выразил британский эксперт... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:44
2024-08-23T01:44
2024-08-23T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский использует нападение на Курскую область как прикрытие для вывода украинских войск из Донбасса, такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (украинцы. — Прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск из (Донбасса. — Прим. ред.)", — предположил эксперт.При этом, по его мнению, смысл этой идеи заключается в том, что Зеленскому и его окружению крайне тяжело просто заявить о необходимости скорейшего вывода войск и полной сдачи Донбасса, где ВСУ терпят поражение.Шестого августа украинские формирования вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967915942.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
курская область
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, донбасс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
Меркурис: Зеленский атакует Курскую область, чтобы прикрыть отход ВСУ из ДНР