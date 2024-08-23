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В Кишиневе зажгли 5000 свечей в память об освобождении Молдавии от фашизма - РИА Новости, 23.08.2024
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23:10 23.08.2024 (обновлено: 23:11 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/svechi-1968176500.html
В Кишиневе зажгли 5000 свечей в память об освобождении Молдавии от фашизма
В Кишиневе зажгли 5000 свечей в память об освобождении Молдавии от фашизма - РИА Новости, 23.08.2024
В Кишиневе зажгли 5000 свечей в память об освобождении Молдавии от фашизма
Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" зажгли в честь 80-летия освобождения республики от фашизма 5000 свечей на мемориале "Вечность" в Кишиневе,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:10
2024-08-23T23:11
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" зажгли в честь 80-летия освобождения республики от фашизма 5000 свечей на мемориале "Вечность" в Кишиневе, посвященном героям Великой Отечественной войны, сообщил представитель политического блока Юрий Витнянский. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. "В преддверии дня памяти о Ясско-Кишиневской операции мы решили провести акцию на знаменательном месте - мемориале "Вечность", зажечь пять тысяч свечей. Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну, хотим из поколения в поколения передавать рассказы ветеранов. Тем самым мы хотели показать, что для нас Ясско-Кишиневская операция является важным событием для освобождения страны от фашистской оккупации", - сказал Витнянский журналистам. Свечами активисты выложили географический рельеф Молдавии и надпись "Молдова помнит". В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Ясско-Кишиневская операция (20 - 29 августа 1944 года) - стратегическая военная операция Вооруженных сил СССР против нацистской Германии и Румынии с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, и освобождения Молдавии.
https://ria.ru/20240823/marsh-1968165042.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев
В Кишиневе зажгли 5000 свечей в память об освобождении Молдавии от фашизма

Активисты "Победы" зажгли 5000 свечей на мемориале "Вечность" в Кишиневе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" зажгли в честь 80-летия освобождения республики от фашизма 5000 свечей на мемориале "Вечность" в Кишиневе, посвященном героям Великой Отечественной войны, сообщил представитель политического блока Юрий Витнянский.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года.
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"В преддверии дня памяти о Ясско-Кишиневской операции мы решили провести акцию на знаменательном месте - мемориале "Вечность", зажечь пять тысяч свечей. Мы чтим и помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну, хотим из поколения в поколения передавать рассказы ветеранов. Тем самым мы хотели показать, что для нас Ясско-Кишиневская операция является важным событием для освобождения страны от фашистской оккупации", - сказал Витнянский журналистам.
Свечами активисты выложили географический рельеф Молдавии и надпись "Молдова помнит".
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Ясско-Кишиневская операция (20 - 29 августа 1944 года) - стратегическая военная операция Вооруженных сил СССР против нацистской Германии и Румынии с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, и освобождения Молдавии.
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