Рейтинг@Mail.ru
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Супруга бывшего заключенного ИК-19 в Волгоградской области, где в пятницу захватили заложников, рассказала РИА Новости об условиях содержания в колонии:... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:28
2024-08-23T16:28
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968025205_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_d14bf8a60e0940dc9cb996cc34a830dd.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Супруга бывшего заключенного ИК-19 в Волгоградской области, где в пятницу захватили заложников, рассказала РИА Новости об условиях содержания в колонии: сотрудники вели себя адекватно, вымогательств не было. "По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре... Пять лет назад были осужденные за преступления на религиозной почве. Но их по пальцам пересчитать, около пяти человек на всю колонию", - сказала женщина. Она добавила, что ее муж находился в ИК-19 шесть лет до 2020 года и за это время ни разу не сталкивался с вымогательствами со стороны сотрудников. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек.
https://ria.ru/20240823/bastrykin-1968081885.html
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968073289.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968025205_15:0:453:329_1920x0_80_0_0_e8dbf74a6b0cca1e2bbbb84fc1d0a392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19

Жена бывшего заключенного ИК-19 под Волгоградом рассказала об условиях в колонии

© Фото : f-atlas.ruИК-19 в Суровикино Волгоградской области
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : f-atlas.ru
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Супруга бывшего заключенного ИК-19 в Волгоградской области, где в пятницу захватили заложников, рассказала РИА Новости об условиях содержания в колонии: сотрудники вели себя адекватно, вымогательств не было.
«
"По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре... Пять лет назад были осужденные за преступления на религиозной почве. Но их по пальцам пересчитать, около пяти человек на всю колонию", - сказала женщина.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области
Вчера, 16:17
Она добавила, что ее муж находился в ИК-19 шесть лет до 2020 года и за это время ни разу не сталкивался с вымогательствами со стороны сотрудников.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек.
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Двое пострадавших при захвате в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии
Вчера, 15:54
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала