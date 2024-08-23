https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19

Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024

Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19

Супруга бывшего заключенного ИК-19 в Волгоградской области, где в пятницу захватили заложников, рассказала РИА Новости об условиях содержания в колонии:... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:28

2024-08-23T16:28

2024-08-23T16:28

происшествия

волгоградская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Супруга бывшего заключенного ИК-19 в Волгоградской области, где в пятницу захватили заложников, рассказала РИА Новости об условиях содержания в колонии: сотрудники вели себя адекватно, вымогательств не было. "По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре... Пять лет назад были осужденные за преступления на религиозной почве. Но их по пальцам пересчитать, около пяти человек на всю колонию", - сказала женщина. Она добавила, что ее муж находился в ИК-19 шесть лет до 2020 года и за это время ни разу не сталкивался с вымогательствами со стороны сотрудников. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек.

https://ria.ru/20240823/bastrykin-1968081885.html

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968073289.html

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии