https://ria.ru/20240823/sudzha-1967928903.html

Житель Курской области рассказал о ранении сына при обстреле ВСУ

Житель Курской области рассказал о ранении сына при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

Житель Курской области рассказал о ранении сына при обстреле ВСУ

Житель курской Суджи Артём Кузнецов, чью беременную жену расстрелял украинский солдат, рассказал РИА Новости, что в тот день их общий сын Матвей, которому ещё... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T04:09

2024-08-23T04:09

2024-08-23T04:09

специальная военная операция на украине

курская область

россия

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg

КУРСК, 23 авг – РИА Новости. Житель курской Суджи Артём Кузнецов, чью беременную жену расстрелял украинский солдат, рассказал РИА Новости, что в тот день их общий сын Матвей, которому ещё не исполнилось и двух лет, получил глубокие осколочные раны в результате обстрела ВСУ. Шестого августа Артём с 28-летней женой Ниной, сыном и тëщей эвакуировались на двух машинах из села Куриловка Курской области. При выезде по ним открыл огонь из автомата солдат ВСУ. По словам Артëма, он видел стрелявшего, "в чёрных очках, в каске с синей лентой". Машина Артëма была "в решето", но его пули не задели, только осколок поцарапал висок и бровь. По второй машине, за рулём которой была жена, также открыли огонь. Девушка получила смертельные ранения, спасти ее не удалось – девушка умерла в суджанской больнице, куда её смог довезти Артём после произошедшего. "Когда выезжали, Матюша начал засыпать в детском кресле и она (тëща – ред.) его переложила к себе на коленочки. И вот, когда они проезжали, она увидела, что Матвей в крови, она кричит "Нина, Нина, Матвей ранен! Смотрит, а Нина уже без сознания", - вспоминает Артëм. В тот момент тëща увидела, что её дочь, которая была за рулём, потеряла сознание. Женщина, чтобы остановить машину, повернула руль и намеренно столкнулась с машиной Артёма. После он выбежал из машины и стал кричать: "Матюшу в салон, Матюшу в салон!". Потом, по его словам, открыв водительскую дверь, он увидел, что "Нина уже лежит и хрипит". Тëща забрала раненого ребёнка и пересела с ним в машину Артёма. Он взял на руки смертельно раненую жену, положил на заднее сиденье и повёз в суджанскую больницу. Жену спасти не удалось, но ребёнку врачи оказали первую помощь и после на реанимационном автомобиле доставили в Курск, в детскую поликлинику, где Матвея прооперировали. "Сейчас он себя чувствует отлично, он в настроении, веселый. Ранения, значит, у него были… на плечике осколок, значит, на спинке – осколок глубокий тоже, вот он на спинке, который там самый глубокий был. И на попе так тоже от осколков прям посечена, и один, где попа, там, осколок глубоко зашел, там практически чуть ли не до почки", - рассказал Артём. По его словам, в ребёнка попало не стекло, а осколки от кузова автомобиля. Врачи заверили Артёма, что операция прошла успешно и жизни ребёнка ничего не угрожает. Сейчас Матвей живёт с папой, его родителями и братом. Вся семья старается окружить ребёнка любовью и заботой. Артём признался, что сын Матвей и его любовь к отцу стали твой опорой, благодаря которой ему удаётся морально держаться. Собеседник агентства заявил, что теперь будет жить ради сына. Сейчас Артём старается всеми силами добиться помощи, чтобы вывезти тело жены Нины и похоронить её, а после планирует уехать с сыном ближе к Москве, подальше от Курской области и воспоминаний о том страшном дне, который разделил его жизнь на "до" и "после". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967688986.html

https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967228902.html

курская область

россия

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия