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Суд в Красноярске оставил в силе приговор криминальному авторитету Быкову - РИА Новости, 23.08.2024
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10:03 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/sud-1967958959.html
Суд в Красноярске оставил в силе приговор криминальному авторитету Быкову
Суд в Красноярске оставил в силе приговор криминальному авторитету Быкову - РИА Новости, 23.08.2024
Суд в Красноярске оставил в силе приговор криминальному авторитету Быкову
Кассационный суд в Красноярске оставил без изменений приговор криминальному авторитету Анатолию Быкову по делу об организации убийства другого криминального... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:03
2024-08-23T10:03
происшествия
красноярский край
красноярск
анатолий быков
владимир филиппов
красноярский алюминиевый завод
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Кассационный суд в Красноярске оставил без изменений приговор криминальному авторитету Анатолию Быкову по делу об организации убийства другого криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, сообщает прокуратура Красноярского края. "Кассационный суд рассмотрел жалобу стороны защиты на приговор по последнему из трёх уголовных дел, возбуждённых в отношении Анатолия Быкова, за преступление 20-летней давности… От 11 декабря 2023 года Быков приговорен к двенадцати годам лишения свободы за организацию и подстрекательство к убийству Владимира Филиппова", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры региона, в 1998 году Быков, являясь руководителем созданного им преступного сообщества, поручил убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова. Три участника ОПГ несколько дней выслеживали жертву, после чего в ночь с 17 на 18 июня застрелили Филиппова. С учетом ранее вынесенных приговоров в сентябре 2021 года и мае 2023 года по делам в организации и подстрекательстве к убийству суд частично присоединил наказания и окончательно назначил Быкову 20 лет колонии строгого режима. Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
https://ria.ru/20231218/bykov-1916394379.html
https://ria.ru/20231211/prigovor-1914993428.html
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происшествия, красноярский край, красноярск, анатолий быков, владимир филиппов, красноярский алюминиевый завод
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Анатолий Быков, Владимир Филиппов, Красноярский алюминиевый завод
Суд в Красноярске оставил в силе приговор криминальному авторитету Быкову

Кассационный суд в Красноярске оставил без изменений приговор Анатолию Быкову

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Кассационный суд в Красноярске оставил без изменений приговор криминальному авторитету Анатолию Быкову по делу об организации убийства другого криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, сообщает прокуратура Красноярского края.
"Кассационный суд рассмотрел жалобу стороны защиты на приговор по последнему из трёх уголовных дел, возбуждённых в отношении Анатолия Быкова, за преступление 20-летней давности… От 11 декабря 2023 года Быков приговорен к двенадцати годам лишения свободы за организацию и подстрекательство к убийству Владимира Филиппова", - говорится в сообщении.
Бизнесмен Анатолий Быков в суде Красноярска - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу
18 декабря 2023, 08:51
По данным прокуратуры региона, в 1998 году Быков, являясь руководителем созданного им преступного сообщества, поручил убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова. Три участника ОПГ несколько дней выслеживали жертву, после чего в ночь с 17 на 18 июня застрелили Филиппова. С учетом ранее вынесенных приговоров в сентябре 2021 года и мае 2023 года по делам в организации и подстрекательстве к убийству суд частично присоединил наказания и окончательно назначил Быкову 20 лет колонии строгого режима.
Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
Анатолий Быков в суде. 11 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Красноярске бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство
11 декабря 2023, 07:25
 
ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярскАнатолий БыковВладимир ФилипповКрасноярский алюминиевый завод
 
 
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