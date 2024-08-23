https://ria.ru/20240823/sud-1967958959.html

Суд в Красноярске оставил в силе приговор криминальному авторитету Быкову

Суд в Красноярске оставил в силе приговор криминальному авторитету Быкову - РИА Новости, 23.08.2024

Суд в Красноярске оставил в силе приговор криминальному авторитету Быкову

Кассационный суд в Красноярске оставил без изменений приговор криминальному авторитету Анатолию Быкову по делу об организации убийства другого криминального... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:03

2024-08-23T10:03

2024-08-23T10:03

происшествия

красноярский край

красноярск

анатолий быков

владимир филиппов

красноярский алюминиевый завод

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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Кассационный суд в Красноярске оставил без изменений приговор криминальному авторитету Анатолию Быкову по делу об организации убийства другого криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, сообщает прокуратура Красноярского края. "Кассационный суд рассмотрел жалобу стороны защиты на приговор по последнему из трёх уголовных дел, возбуждённых в отношении Анатолия Быкова, за преступление 20-летней давности… От 11 декабря 2023 года Быков приговорен к двенадцати годам лишения свободы за организацию и подстрекательство к убийству Владимира Филиппова", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры региона, в 1998 году Быков, являясь руководителем созданного им преступного сообщества, поручил убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова. Три участника ОПГ несколько дней выслеживали жертву, после чего в ночь с 17 на 18 июня застрелили Филиппова. С учетом ранее вынесенных приговоров в сентябре 2021 года и мае 2023 года по делам в организации и подстрекательстве к убийству суд частично присоединил наказания и окончательно назначил Быкову 20 лет колонии строгого режима. Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.

https://ria.ru/20231218/bykov-1916394379.html

https://ria.ru/20231211/prigovor-1914993428.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, красноярск, анатолий быков, владимир филиппов, красноярский алюминиевый завод