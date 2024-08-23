https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html

Двух жителей Хабаровска будут судить из-за их собак

Двух жителей Хабаровска будут судить из-за их собак - РИА Новости, 23.08.2024

Двух жителей Хабаровска будут судить из-за их собак

Два жителя Хабаровска пойдут под суд из-за того, что их собаки сильно искусали мужчину этой зимой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T04:54

2024-08-23T04:54

2024-08-23T04:54

происшествия

хабаровск

амур (река)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Два жителя Хабаровска пойдут под суд из-за того, что их собаки сильно искусали мужчину этой зимой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. В феврале сообщалось, что несколько бездомных собак напали на мужчину в районе Набережной акватории реки Амур. Пострадавший с множественными рваными ранами попал в больницу. Следователи завели уголовное дело о халатности. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин. Они обвиняются по части 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения", - сообщает СУСК. Как позднее выяснилось в процессе следствия, двое жителей Хабаровска на территории частного дома по улице Кавказской содержали вне вольеров и без привязи не менее шести собак. Утром 14 февраля животные покинули территорию и на льду реки Амур напали на мужчину. Уточняется, что его травмы были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что пострадавший прошел длительное лечение. Следственное управление также сообщает, что все собаки были незамедлительно отловлены и помещены в приют на пожизненное содержание.

https://ria.ru/20240819/sobaka-1966983434.html

https://ria.ru/20240814/altaj-1966145366.html

хабаровск

амур (река)

хабаровский край

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происшествия, хабаровск, амур (река), хабаровский край