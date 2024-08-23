https://ria.ru/20240823/sud-1967919282.html

В РВИО предложили провести суд над украинскими неонацистами в Курске

В РВИО предложили провести суд над украинскими неонацистами в Курске - РИА Новости, 23.08.2024

В РВИО предложили провести суд над украинскими неонацистами в Курске

Судебный процесс над украинскими неонацистами, вторгшимися в Курскую область и устроившими расправы над мирным населением, необходимо будет провести в Курске по РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T00:35

2024-08-23T00:35

2024-08-23T00:35

специальная военная операция на украине

курская область

россия

ссср

владимир путин

валерий герасимов

российское военно-историческое общество (рвио)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Судебный процесс над украинскими неонацистами, вторгшимися в Курскую область и устроившими расправы над мирным населением, необходимо будет провести в Курске по аналогии с трибуналами в отношении гитлеровских преступников и их пособников, творивших геноцид на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. В пятницу отмечается 81-я годовщина окончания Курской битвы, считающейся переломным сражением Великой Отечественной войны, после победы в котором инициатива окончательно перешла к Советскому Союзу. В феврале нынешнего года Курский областной суд признал геноцидом народов СССР зверства нацистов на территории региона во времена Великой Отечественной войны. "Если мы посмотрим на опыт наказания нацистских военных преступников во время и после Великой Отечественной войны, то главным был Нюрнбергский процесс над основными нацистскими преступниками, такими как Геринг, Риббентроп, Кейтель, Йодль", - сказал Мягков. Но были и открытые трибуналы над нацистами и их пособниками, проходившие там, где подсудимые совершали преступления, добавил научный директор РВИО. Первые такие судебные процессы прошли в 1943 году на освобожденных территориях СССР – в Краснодаре, Краснодоне и Харькове, напомнил он. Затем был еще ряд процессов, в том числе Смоленский, Брянский, Ленинградский, Минский, Киевский. "Затем продолжали судить бандеровцев, судили прибалтийских пособников нацистов, власовцев. Их ловили и в 1950-х годах, и в 1960-70-х годах, и вплоть до конца 1980-х годов, и судили их как раз там, где они совершали преступления. Поэтому сегодня, используя этот универсальный опыт, где еще судить преступника, если он совершал преступления в Курской области?" - сказал Мягков. Следственный комитет РФ ведет работу по установлению фактов преступлений украинских военных в Курской области, собирается необходимая информация, отметил Мягков. "И где бы они ни прятались потом - на Украине, в Европе, все равно рано или поздно их наказание к ним придет, потому что оно должно быть неотвратимо. Такие преступления, как мы подчеркиваем, не имеют срока давности", - сказал собеседник агентства. РВИО сейчас работает над систематизацией фактов преступлений киевского режима в отношении населения новых российских территорий, напомнил Мягков. "Люди, которые все это пережили, чудом выжили, дают такую информацию. Мы будем ее опубликовать, и все это будет абсорбироваться для тех процессов, которые будут. И в Курской области тоже, конечно", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/rvio-1967786749.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20240727/rvio-1962303437.html

курская область

россия

ссср

украина

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курская область, россия, ссср, владимир путин, валерий герасимов, российское военно-историческое общество (рвио), вооруженные силы украины, общество, украина